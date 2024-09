DJ Isis begint na 25 jaar net op gang te komen

Alle foto’s door Berbe Rinders



De naam Isis van der Wel zal bij de jonge generatie dance-liefhebbers waarschijnlijk niet direct een belletje doen rinkelen. Ze is naar eigen zeggen nu eenmaal altijd “de jongste van de oudsten, of de oudste van de jongsten”. Toch is DJ Isis een naam die je zou moeten kennen. Ze is de dochter van de voormalige burgemeester van Rijswijk, maar bovenal een kind van de dance-generatie. In de jaren negentig maakte ze naam in Amsterdamse clubs als de RoXY en Chemistry, en in Pacha op Ibiza. Ze wordt wereldwijd gezien als een van de grootste vrouwelijke dj’s in de tech-house, en ze heeft er als nachtburgemeester mede voor gezorgd dat er in de hoofdstad 24-uursvergunningen zijn.

Om deze hoogtepunten te vieren, draait ze eind deze maand een zes uur lang in Paradiso. Ze wordt die dag 42 jaar en zit dan precies een kwart eeuw in het vak. Omdat we benieuwd waren hoe zij zich daaronder voelt, spraken we met haar af. Toen ze langskwam op ons kantoor werd haar liefde voor muziek al snel duidelijk, toen ze bij de receptie meteen vroeg welk liedje er op dat moment door de speakers klonk. We spraken haar over haar liefde voor Ruigoord, haar invloed op het Amsterdamse nachtleven, en wat we op haar 25-jarig jubileum kunnen verwachten.

THUMP: Binnenkort vier je je jubileum in Paradiso. Ben je er al een beetje klaar voor?

Isis van der Wel: Ja, maar ik word er af en toe wel een beetje gek van, want ik doe vrijwel alles zelf. Vorige week ben ik voor het eerst met de muziek begonnen, terwijl ik al maanden bezig ben met alle andere voorbereidingen, waaronder de sessies met Gitte Spinder. Zij doet de visuals. Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar het wordt een kunstzinnige benadering van waar ik de laatste jaren mee bezig ben.

Je organiseert elk jaar het vruchtbaarheidsfeest Beltane op Ruigoord. Beltane is ook het thema van 25 jaar DJ Isis. Zo’n viering van de natuur staat nogal in contrast met elektronische muziek, vind je niet?

Het klopt dat het een contrast vormt. Het feest staat ook behoorlijk in contrast met het stadsleven, doordat het draait om naar buiten gaan en één zijn met de elementen. Dit is het derde jaar dat ik Beltane op Ruigoord organiseer. Dat idee kwam voort uit een groeiende interesse van mij in oud-Europese vieringen.

Veel mensen verliezen zich de laatste tijd in Midden-Oostenconflicten en door de media opgelegde angsten. We lijken te zijn vergeten dat wij hier in Europa ooit een eigen inheemse cultuur hebben gekend. Die cultuur is bijna volledig verwoest. Jezus zou zich aan z’n kruis omdraaien als hij wist wat er allemaal uit zijn naam gebeurd is. Maar wat ik zo interessant vind, is wat inheemse stammen in Amerika en stammen in Afrika doen met muziek en rituelen. Wij zijn dat hier helemaal kwijt. Weten we wel waar de kerstboom en de paashaas eigenlijk vandaan komen? We zijn verdwaald. En als je niet weet waar je vandaan komt, hoe kan je dan weten waar je naartoe gaat? We moeten terug naar de basis – naar dingen die ons niet uit elkaar jagen, maar ons juist met elkaar verbinden. De zon en de maan zijn er voor iedereen. Daar staat Beltane ook voor. Je kijkt naar de natuur en spiegelt je eigen ontwikkeling eraan. Waar sta ik op dit moment in mijn leven, waar stop ik mijn energie in, en waar ga ik naartoe?

Het is een vrij uitbundig thema, en vroeger draaide je ook al veel in extravagante clubs zoals de RoXY. Wat vind je van de meer sobere, rauwe, donkere stijl die veel clubs zich tegenwoordig aanmeten?

De hang naar het ruige en ongepolijste begrijp ik wel. Dat voel ik ook heel sterk. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een poging is tot het benaderen van de natuur. De natuur is ook niet recht en perfect. Dat onaffe is wat we zoeken in het industriële. Er is ruimte voor verbeelding en verandering, zonder alles dood te polijsten. Je sluit alle magie uit wanneer je alles gelikt maakt.

Jij hebt als nachtburgemeester ook meegewerkt aan hoe de Amsterdamse clubcultuur er nu uitziet. Zo ben je medeverantwoordelijk voor de 24-uursvergunning. Hoe vind je dat het er nu voor staat met het nachtleven van de stad?

Er is veel voor elkaar gekregen. Ik ben nog steeds trots op die 24-uursvergunningen. Het zal hier uiteraard nooit het Wilde Westen worden, dat kan niet in Nederland. We zitten hier met ongelooflijk veel mensen behoorlijk op elkaars lip. Het positieve daaraan is dat mensen meer op elkaar letten, maar iedereen heeft ook last van elkaar. Je kan in Amsterdam niet los gaan zoals op bijvoorbeeld Fusion, Boom of Burning Man.

Ruigoord komt er bij in de buurt.

Ja, maar ook Ruigoord heeft te maken met de oprukkende industrie. Ken je het boek Het oneindige verhaal van Michael Ende? Als kind las ik dat boek altijd. Het is gedrukt in twee kleuren inkt, in het blauw en rood. Blauw staat voor het hier en nu, en rood voor Fantásië. Fantásië is een prachtige wereld waarin alles mogelijk is. De enige bedreiging is dat het afbrokkelt wanneer mensen hun fantasie niet meer gebruiken. Dat staat in mijn ogen symbool voor wat er met Ruigoord gebeurt. Ruigoord is Fantásië, maar de allesverslindende, fantasieloze, industriële, hebzuchtige wereld eromheen bedreigt het.

Maar denk je niet dat juist het contrast tussen die twee werelden zo belangrijk is om het mooie van Fantásië te kunnen waarderen?

Het helpt wel de kwetsbaarheid ervan te herkennen, ja. Maar ik weet hoe Ruigoord vroeger was. Ik heb op mijn knieën zitten huilen daar op de dijk toen ik zag wat voor vreselijks de mensheid eromheen bouwde.

Iets anders: hoe probeer je mensen via je werk als dj te inspireren?

Muziek is een onderschat medicijn. Het helpt mensen in tune te brengen met elkaar. Het creëert eensgezindheid en een harmonieuze, positieve vibe. Daarmee houd ik het ook al die tijd vol. Als het alleen maar zou gaan over hedonisme of escapisme – dingen die mij op jongere leeftijd wel hebben aangesproken – zou het enorm nihilistisch worden. Dat vind ik geestdodend.

Wat ga je doen tijdens je jubileum in Paradiso?

Voor mij is het vooral een streven om 25 jaar aan muziekgeschiedenis aan bod te laten komen. Dat is in zes uur natuurlijk onmogelijk, maar ik ga wel een poging doen.

Wie heb je nog meer uitgenodigd om die avond te spelen?

Er wordt een zaal gevuld met de nieuwe generatie slowbeat-dj’s – het genre met langzame beats en etnische invloeden, dat de laatste vijf jaar steeds groter wordt. Yør Kultura, een trio uit Rotterdam, zal daar te horen zijn. Zij zijn mijn grote ontdekking van vorig jaar. Daarnaast komt Trippin Jaguar, een van mijn favoriete Nederlandse dj’s. En Kraut, het alter-ego van Daniël Zuur. Met hem heb ik vroeger samengewerkt, toen we allebei nog wat meer in onze elektronische, synthesizer-georiënteerde periode zaten. Persoonlijk ben ik daar nu een beetje klaar mee, en hij blijkbaar ook.

Hoezo?

Echt goede muziek is naar mijn idee niet alleen maar synthetisch. Ik vind het belangrijk om mensen door de machine heen te horen. Als er geen akoestische instrumenten in een nummer zitten, krijgt het al snel iets klinisch. Ik vind het lekker als ook dat levendige erin zit.



Gaan de visuals van Gitte Spinder mee op deze reis door de muziekgeschiedenis?

Nee, het zijn allemaal nieuwe beelden die we speciaal hiervoor hebben geschoten. De thematiek van natuur en Beltane zal wel sterk doorklinken in de visuals.



Als laatst wil ik je vragen of je dance weleens zo zat bent geweest dat je dacht: had ik maar een kantoorbaan van negen tot vijf?

Nee, zeker niet. Ook omdat ik telkens merk dat ik als dj beter aan het worden ben. Ik kan nu niet stoppen, ik begin net op gang te komen.

Op zaterdag 29 april draait DJ Isis in Paradiso.