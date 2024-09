​DJ Jean zorgt voor het meest ongemakkelijke dj-tv-moment van het jaar

Weet je nog dat DJ Jean zichzelf de master of the wheels of steel noemde? Scratchen, mixen, hij kan het allemaal. Hij kan met vijf, drie of honderd draaitafels draaien, geen probleem. Nou, die halfgod was te gast bij RTL Live om een nieuw boek over de kunst der dj’en aan te prijzen, Start From Scratch, waarmee je neefje van 14 de nieuwe Tiësto zou moeten kunnen worden.



Speciaal voor de andere gast, Lodewijk Asscher, heeft Jean een kort dj-setje voorbereid. Terwijl het haardvuur knispert neemt Jean plaats tussen de kerstbomen, en zorgt hij voor, nou ja, een van de meest ongemakkelijke dj-tv-momenten van het jaar. “Goed hoor!” “Lekker!”, proberen Asscher en Gerschtanowitz nog. “Komt-ie”, zegt Jean wanneer hij de drop vergeet in te starten. Wanneer Jean door blijft gaan, worden ze iets strenger: “Ok, dankjewel.”

Videos by VICE

Nou, komt ie. Respect the skills.