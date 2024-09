Check hoe DJ Khaled en Future het publiek van Jimmy Kimmel inspireren

DJ Khaled kon zo de laatst overgebleven apostel zijn. Hij was zowat de enige artiest die ons in 2015 kon inspireren en hij is zo cool dat hij zelfs kalm kan blijven als hij ‘s nachts met zijn jetski verdwaalt op open zee. Om dat alles te vieren, ging hij gisteren langs bij Jimmy Kimmel. En als dat nog niet genoeg was, nam hij ook nog eens Future met zich mee. Samen hitsten ze het publiek op met All I Do Is Win, I Don’t Play With My Paper en Jumpman. Als je klaar bent voor een overdosis inspiratie, de video is hieronder te bekijken.