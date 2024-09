DJ Maurice is al 20 jaar Nederlands populairste feestdj

​Beeld via​​



Als FeestDJRuud de ongekroonde koning van hedendaagse feestmuziek is, dan is DJ Maurice de oppergod van het genre – en dan van het klassieke werk. Hij is zowat de grondlegger van après-skimuziek, terwijl hij eigenlijk niet van Nederlandstalige muziek hield, en in het begin van zijn carrière niet eens wist dat De Vlieger van Andre Hazes was. Kort nadat hij begon met draaien, kwam hij als dj in de Skihut in Rotterdam terecht. Sindsdien is het feest. Hij verkocht miljoenen exemplaren van zijn Skihut-compilatiecd’s, produceerde meer dan vierhonderd liedjes, sleepte Akon voor de rechter en schrijft nog altijd hits om Flügeltjes op weg te tikken. Zo’n hit is bijvoorbeeld Shirt Uit & Zwaaien, waarbij feestgangers hun shirt uittrekken en daarmee gaan zwaaien. Zo simpel kan het soms zijn. En toch heb je waarschijnlijk geen idee wie Maurice Huismans is. Waar FeestDJRuud in december feesteuthanasie pleegt, gaat DJ Maurice al twintig jaar mee en draait hij zoveel dat hij er een flinke villa van heeft kunnen kopen.

Noisey: Je draait en maakt al meer dan twintig jaar feestmuziek. Wat zet je op als je thuis bent?

DJ Maurice: Niks. Ik heb al zoveel herrie om me heen de hele dag. Heerlijk als er even niks is.

Je moet na al die jaren wel het geheim achter een feesthit weten.

De tekst moet pakkend en niet te moeilijk zijn, je moet kunnen meezingen en er moet een goed tempo in zitten. Maar bij feestmuziek komt het niet heel nauw, herkenbaarheid is belangrijker. Deze zomer had ik nog een hitje met Shirt Uit & Zwaaien​, met het Feestteam. Ik zag in Gran Canaria jaren geleden Engelsen bij Sweet Caroline hun shirt uitdoen en er als een helikopter mee rondzwaaien, dat onthoud je dan. Toen kwam die hit van Gala [Will Grigg’s On Fire, red.] rond het EK en daar móést ik gewoon wat mee. Dan maak je een tekst en draai je zo’n nummer in elkaar en dat blijkt dan weer te werken. Maar ik heb zo’n vijfhonderd nummers geproduceerd waarvan misschien tien of vijftien hits, dus zekerheid dat iets aanslaat heb je nooit.

Waar ben je na al die jaren trots op?

Poeh… Ik weet het niet, het is gewoon m’n werk en het gaat zo snel. Ik voel me niet bijzonder. Zo’n Shirt Uit & Zwaaien; je weet dat het werkt, maar trots ben ik er niet op. Het is geen hogere wiskunde.

Maar je werkt met hart en ziel, je bent toch trots op wat je maakt?

De eerste gouden plaat was heel gaaf [voor een van de Apres Skihut-albums, red.]. Of de eerste keer dat je een café binnenkomt en dat je singeltje wordt gedraaid of in het buitenland wordt gevraagd voor een optreden. De tweede gouden plaat is nog heel leuk maar bij de vijfde ga je er stiekem al van uit.

Je hebt Akon aangeklaagd omdat hij een liedje van je had gejat, en de rechtszaak gewonnen. Ben je daar ook trots op?

Ja, die jatte onze melodielijn van Remember van Summerlove waarmee ik onder meer in Spanje een nummer één-hit had. Die hebben we voor de rechter gesleept. Daar kreeg ik toen veel kritiek op, van Gerard Ekdom bijvoorbeeld. Ik zou maar een feestdj zijn die er geen verstand van had en over de rug van Akon bekendheid wilde krijgen. Uiteindelijk zijn we in het gelijk gesteld en hebben we een schikking getroffen.

En dat werd een financiële klapper?

In Nederland kregen we [Huismans schreef het nummer met DJ Yorit, red.] alle rechten, maar als we dat in alle landen wilden waar die plaat was uitgebracht, moesten we per land een rechtszaak beginnen. Dat zou jaren duren en bakken met geld kosten. We hebben toen geschikt: Akon en wij allebei de helft. Alleen kregen wij maar de helft van de helft van de helft. De uitgeverij – zo’n partij die veel geld pakt terwijl ze er vrijwel niks voor doen – krijgt al de helft. Dan nog die advocaten, noem maar op, iedereen moest wat hebben. Dan kunnen de tonnen wel binnenstromen, maar verdien je er nog niet veel aan. Ik zag het helemaal voor me: dit wordt mijn huis in Miami, helemaal top. Dat werd ‘m helaas niet, maar ik ben er ook zeker niet slechter van geworden. Maar twee populaire producers werken op dit moment aan een nieuwe versie van het nummer, dus wie weet komt dat er alsnog, haha.

Op een filmpje van negen jaar terug draai je aan een Costa met een puberende Hardwell. Hij draait overal ter wereld in de hipste clubs en festivals terwijl jij nog steeds in de feesttent in Kerk-Avezaath staat.

Ja, Hardwell draaide net als ik eigenlijk allerlei muziek door elkaar – behalve Nederlandstalig dan – en maakte op z’n zeventiende van die bubbling-remixes. Pas later ging hij internationaal wat van die danceplaatjes uitbrengen. Toen is het hard gegaan. Kijk, in Nederland heerst een enorme hokjesgeest. Ik maakte ook danceplaten, maar omdat ik ook Nederlandstalig doe word je hier in het hokje gestopt van feestdj. Zo werkt het hier nu eenmaal. Natuurlijk denk je er weleens aan: als ik een andere kant op was gegaan, wat zou er dan zijn gebeurd? Maar ik ben niet zuur, zoals sommige andere collega’s. Ik vind het juist leuk, ik ben vorige week nog bij hem gaan kijken op Ibiza. Een jaar geleden kwam hij ook nog eens naar een optreden van mij toe.

Maar je hoeft ook niet te klagen, toch? We zitten in de achtertuin van je enorme villa en voor de deur staan een Dodge pick-up en een sportwagen.

Ik heb het niet slecht. Maar ik heb er twintig jaar hard voor gewerkt. Ik maak soms weken van zestig tot zeventig uur. Die nieuwe generatie superster-dj’s heeft zo’n huis bij wijze van spreken in een goed weekend verdiend.

Is het na twintig jaar nog steeds leuk eigenlijk?

Ik heb wel gedacht: zal ik een groot feest geven en dan stoppen? Dat zou in januari kunnen, dan draai ik twintigjaar, maar ik heb nu al weer werk staan in juni en juli en dat ga ik niet afbellen.

Dat is geen antwoord op mijn vraag.

Ik vind m’n werk nog steeds leuk, anders doe ik het niet. Maar het draaien kan een sleur zijn. Ik draai twee uurtjes, vaak dezelfde knallers die het publiek nu eenmaal leuk vindt. Als mensen dan vanaf tien uur katje lam zijn en aan je spullen gaan zitten, ben je er weleens klaar mee. Maar meestal zijn het geweldige avonden. Ach, wie heeft dat niet in z’n werk? En tegenwoordig ben ik steeds meer bezig met produceren, dat is een leuk creatief proces.

Hou je het nog twintig jaar vol, of ben je er toch wel bijna klaar mee?

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Draaien blijf ik altijd doen, dat krijg je er niet uit, alleen op een gegeven moment zal de doelgroep en het soort feestjes veranderen.