DJ Moortje en MC Pester na 25 jaar herenigd om te praten over het ontstaan van bubbling

​In de achterbuurten van Den Haag en Rotterdam ontstaat in de jaren negentig een nieuwe muziekstroming: bubbling. Het genre is een combinatie van versnelde r&b, hiphop en reggae en speelt een belangrijke rol in de carrière van grote dj’s als Hardwell, Afrojack en Chuckie. Ondanks de grote impact van bubbling, krijgen grondleggers DJ Moortje en MC Pester maar weinig erkenning.

Ze werken drie jaar succesvol samen, maar daarna krijgen Moortje en Pester ruzie over wie welke rol speelde in het ontstaan van bubbling en waar het genre vandaan kwam. Ruim vijfentwintig jaar lang spreken ze elkaar nauwelijks. Wij brengen ze weer bij elkaar, in de hoop om eindelijk concrete antwoorden te krijgen over het ontstaan van dit muziekfenomeen. Al vrij snel lopen de emoties hoog op, en wordt er met verwijten gesmeten in plaats van met antwoorden. Bekijk hieronder de nieuwe aflevering van Back & Forth met DJ Moortje en MC Pester.

Videos by VICE

Woensdag 19 oktober presenteert VICE samen met Top Notch ‘Bubbling: Bandje 64’ in de Melkweg​. In deze documentaire, gemaakt door Wensly Francisco en Sanderijn Loonen, wordt het verhaal van deze muziekstroming én van de grondleggers DJ Moortje en MC Pester verteld.