DJ Moortje laat oude bubblingtijden herleven

Dat DJ Moortje een legende is, mag duidelijk zijn. Iedereen ziet hem als de godfather van bubbling en hij is een inspiratiebron voor enorm veel dj’s wereldwijd. In samenwerking met Top Notch presenteerden wij de documentaire Bubbling: Bandje 64, een zoektocht naar het ontstaan van bubbling en de rol die DJ Moortje daarin heeft gespeeld. We filmden ook een niet al te vriendelijke ontmoeting tussen hem en MC Pester. Bigi Poku nodigde Moortje uit bij Waterkant om oude tijden te laten herleven, en natuurlijk konden wij dit niet aan ons voorbij laten gaan. We stuurden Bibian Bingen op pad om het vast te leggen.

