Vijf vragen over… die eenzame dj-set van Steve Aoki op een leeg Tomorrowland

Met een droneshot van de Rupelstreek, een remix van ‘Right Here, Right Now’ en een vrouwelijke robotstem die onheilspellend “One World Radio” uit haar systeem kraakte, lanceerde Tomorrowland in februari 2019 live op Facebook een tijdelijk radiostation. Je zou denken: een nieuw hoogtepunt voor de People of Tomorrow enerzijds, rustig te negeren voor al wie in het hier en nu leeft anderzijds. Maar dat was buiten de surprise act gerekend. Speciaal om het eerste kwartier van de zender aan elkaar te draaien, had de organisatie namelijk niemand minder dan de Amerikaanse DJ, multimiljonair en taartengooier Steve Aoki laten overvliegen – in een luchtballon, denk ik, op basis van de livestream:



Als pseudomuziekjournalist en voltijds liefhebber van hypes ging ik tijdens mijn lunch samen met tienduizenden fans over de hele wereld eens goed zitten voor de allereerste set van One World Radio. Ik stond strak en was klaar voor een ouderwetse climax-na-climax ervaring à la Tomorrowland. Het beeld van een eenzame Steve Aoki riep echter al snel enkele vragen op. Namelijk deze.

1. Is de grond van Tomorrowland heilige grond?

“Welcome people of tomorrow”, sprak de mij onbekende presentator Adam K van achter een toog die uit een bloemenwinkel leek ontvreemd. “We’re live from the holy grounds of Tomorrowland. We’re in Boom, in Belgium.” Waarbij Boom als ‘boem’ werd uitgesproken.

Dit was een eerste teleurstelling. Als in de zomer tijdens het festival zelf duizenden verklede feestneuzen over het feeëriek aangeklede terrein hompen terwijl er vuurwerk en hedendaagse symfonieën worden afgeschoten, dan wil ik nog meestappen in het ‘Dit is heilige grond’-verhaaltje. Maar wanneer je op een maandag in februari naar een dj op een leeg grasveld kijkt, is het moeilijk om te vergeten dat die op het recreatiedomein De Schorre staat, waar ik met de scouts nog Zakdoekje leggen heb gespeeld.

Nee, dit is geen heilige grond.

2. Waarom was er een luchtballon?

De organisatie had zelf ook wel door dat hun festivalterrein in de winter niet op de zevende hemel lijkt maar eerder op een Vlaamse wei. Om dat goed te maken hadden ze een luchtballon in de vorm van het Tomorrowland-logo besteld. Die luchtballon hing verankerd achter Steve Aoki’s draaitafel om daar dienst te doen als achtergrond. Om dat beeld niet te verstoren zaten de bevoegde ballonvaarders gehurkt verstopt in het witte mandje van hun ballon. Toen de camera uitzoomde, zag je hen recht wippen om met de gasbrander snel wat warme lucht bij te blazen, zodat het gevaarte niet zou imploderen.

Rechts bovenaan in beeld: gas geveuh!

De drone vloog verder weg. Voor Aoki’s DJ-booth – die op de grafzerk van een recent overleden staatsman leek – werd het potdeksel van de riolering zichtbaar en in de achtergrond reed een graafmachine van de provinciale groendienst voorbij. De luchtballon moest voor magie zorgen, maar ik zag enkel de telefoontjes, mails en voorbereidingen met de verhuurfirma die hieraan vooraf moesten zijn gegaan. In het interview met VTM Nieuws zei Steve nog dat toen Tomorrowland belde, hij direct hierheen was gevlogen. Jammer genoeg voegde hij er niet aan toe of dat dat met de luchtballon was.

3. Draaide Steve Aoki voor de verandering eens echt live?

Aangezien ik in 2008 in een Weense club volledig loos ben gegaan op een set van hem, wil ik Steve het voordeel van de twijfel geven. Ook al is het moeilijk om dat gênante filmpje uit 2014 waarop hij voortdurend doet alsof hij aan het draaien is te vergeten. Steve Aoki is daar even echt aan het mixen als dat ik met mijn nichten tijdens de jaarlijkse playbackshow echt ‘Do Re Mi’ uit The Sound of Music zong. Niet dus.

De vraag is echter: doet het ertoe? Dans jij harder omdat iemand op een podium honderd meter verder dat knopje echt indrukt of niet? Je bent er voor het publiek, voor de show, voor de energie, … helaas stuk voor stuk zaken die ontbraken bij de lancering van One World Radio. Wat me bij de volgende vraag brengt.

4. Was dit de meest eenzame dj-set ooit?

Jep.

Toegegeven, als je zestien bent en je zit op je zolderkamer op een zaterdagavond met een Fanta Pomelo in de hand ‘Summer Jam’ en ‘In Da Club’ aan elkaar te draaien op je enorm trage laptop terwijl je op MSN Messenger merkt dat geen van je klasgenoten online is en je moeder aan de trap roept of je mee Ice Age komt kijken met je jongere zus, dan is dat strikt gezien een eenzamere dj-set. Maar net omdat tienduizenden mensen op Facebook Steve Aoki op die lege wei zagen draaien, voelde dit collectief aan als de meest eenzame dj-set ooit.

Dat presentatoren Valerie Wynants van NRJ, Camille Pollie van de VRT en de mij nog steeds onbekende Adam K dertig meter verderop krampachtig stonden te dansen alsof ze een bedrijfsfeestje op gang moesten trekken deed de internationale top-DJ Steve Aoki er alleen maar eenzamer uitzien.

5. Is One World Radio de beste radiozender van het moment?

Nu Studio Brussel zijn nieuwe huisstijl volledig heeft gebaseerd op het artwork van Kanye Wests Life of Pablo is de concurrentie natuurlijk bikkelhard. Toch ben ik geneigd te zeggen: ja, One World Radio is de beste radiozender van het moment. Niet omdat Steve Aoki er twaalf uur heen vliegt voor een set van vijftien minuten, niet omwille van de interviews met Armin Van Buuren en Charlotte De Witte of voor een nieuwe mix van Lost Frequencies (allemaal op de eerste dag) en uiteraard ook niet omwille van Adam K – wie is die man toch? – wel omwille van de naam: One World Radio. Ik weet namelijk niet hoe het met jou zit, maar ik heb nood aan verbondenheid met mensen van over de hele wereld. Al tijdens de live video op Facebook was duidelijk dat fans uit alle windstreken alleen maar liefde voelden voor deze zender. Je weet dan ook dat samen met jou een boekhouder in Brazilië, een fitnessinstructeur in Indonesië en een parkeerwachter in Zuid-Afrika naar hetzelfde nummer aan het luisteren zijn.

In onze verdeelde wereld heb ik nood aan exact dat soort verbondenheid. Als dat dankzij EDM en een eenzame Steve Aoki is, dan is dat maar zo.

