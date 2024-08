Dj Shinedoe vertelt over gendergelijkheid in het nachtleven

Kort geschiedenislesje: eind jaren tachtig kwam de housecultuur op in de Afrikaans-Amerikaanse en de LGBTQ-gemeenschappen. Tolerantie, saamhorigheid en vrijheid stonden hierbij centraal en de dansvloer werd een plek waar iedereen – ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur – zich welkom en gelijk kon voelen.



Je kunt je afvragen wat er vandaag nog van die waarden is overgebleven. Misschien wel veel te weinig. Daarom brengt Absolut een ode aan de tolerantie en diversiteit in het nachtleven met een campagnevideo, met de originele tekst van Chuck Roberts. Ook is er een aantal ambassadeurs aangesteld – mensen die een grote bijdrage leveren aan tolerantie en gelijkheid in de nacht. Eén van hen is dj Shinedoe.

Deze Amsterdamse met Nigeriaanse roots draait al meer dan twintig jaar mee als house- en techno-dj en co-runt daarnaast ook een platenlabel voor elektronische muziek: Intacto. We vroegen haar een boekje open te doen over gendergelijkheid in het nachtleven en of het er door de jaren heen beter op is geworden.

Ha Chinedum, je draait nu twee decennia mee als dj. Hoe ben je achter de draaitafels beland?

Dat ging heel spontaan, ik had geen plannen om dj te worden. Destijds, in 1995, kocht ik platen omdat de muziek zo vet was. Ik weet ook nog hoe blij ik was met mijn Technics-platenspelers.

Ik begon te experimenteren met mixtapes en via een vriend kreeg ik mijn eerste boeking bij dj Jodee in Club Ja Amsterdam. Daarna volgden residentie op de donderdagen in Club Stalker Haarlem en de VIP Club-avonden in Paradiso en vervolgens werd ik geboekt voor optredens op Awakenings, Mysteryland en de eerdere edities van Lowlands.

Nadat mijn eerste release en debuutalbum werd uitgebracht via 100% Pure Records, begon ik mijn releases uit te brengen via mijn eigen platenlabel, Intacto Records. Dit run ik samen met Dylan Hermelijn. Toen begonnen ook de boekingsaanvragen vanuit het buitenland binnen te stromen.

Hoe is het om de dansvloer als werkvloer te hebben?

Het is na 22 jaar nog steeds net zo fantastisch als in het begin. Elke boeking voelt nieuw, fris en spannend en elk optreden is weer anders. Ik hou ontzettend van draaien en wil de bezoekers meenemen op een muzikale reis, ze raken en een bepaald gevoel van eenheid creëren op de dansvloer.

Waar heb je de laatste tijd allemaal uitgespookt?

Vorige maand is mijn deep techno-remix voor het album The Triad van Pantha Du Prince uitgebracht. En ik heb onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Modular Systems door in de studio van Sonar Traffic in Utrecht inspiratie op te doen over dit aspect van het produceren. Als producer zijn de mogelijkheden op technologisch gebied eindeloos, het is telkens weer een kwestie van kijken naar instrumenten die mijn sound kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we afgelopen maand ook nieuwe artiesten getekend bij Intacto Records.

In een eerder interview met Thump noem je Berghain en Panorama Bar als hoogtepunten van je carrière. Je vertelt dat het publiek op die plekken in 2008, toen je er voor het eerst draaide, nog voor tachtig procent gay was. Is dat veranderd?

Het publiek is nog steeds heel gevarieerd. Ik denk dat Berghain en Panorama Bar zulke populaire plekken zijn geworden, omdat ze een soort ‘Hof van Eden’ zijn. Het is geweldig om er als dj te mogen draaien, maar ook voor bezoekers hebben deze clubs iets magisch. Wanneer ik daar ben, heb ik het gevoel dat er heel veel tolerantie, vrijheid en acceptatie aanwezig is.

Die waarden speelden in het begin van de housecultuur inderdaad ook een grote rol. Denk je dat ze nu, dertig jaar later, nog steeds even centraal staan?

Zeker. Tolerantie en saamhorigheid zijn de basis van de housemuziek en spelen nog steeds een even belangrijke rol. Het gaat allemaal om vrijheid en jezelf kunnen zijn. Wanneer je samen aan het dansen bent, komen alle rollen te vervallen — op dat moment is iedereen gelijk. Dat is ook precies waarom housemuziek zoveel mensen over de hele wereld aanspreekt.

Je reist de hele wereld af voor gigs. Zijn er culturele verschillen als je kijkt naar gendergelijkheid in het nachtleven?

Ik vind deze vraag moeilijk te beantwoorden. Ik ervaar juist dat de dancecultuur voor verbroedering zorgt, omdat iedereen een gezamenlijk doel heeft: het hebben van een mooie avond.

Overal waar ik kom, voel ik eigenlijk wel verbondenheid.

Op welke manier is de Nederlandse nachtscene door de jaren heen veranderd? Zijn er meer vrouwelijke dj’s bijgekomen?

Ik merk dat er de laatste jaren wel meer aandacht is voor vrouwelijke dj’s, maar toch blijven de mannelijke dj’s een groter aandeel hebben. In het buitenland vind ik dat vrouwelijke dj’s meer aandacht krijgen en vaker primetime mogen draaien. Artiesten zoals Ellen Alien, Nina Kraviz en Monika Kruse zijn hier goede voorbeelden van.

Merk je dat je je als vrouwelijke dj meer moet bewijzen?

Niet per se. Ik zie mezelf als een artiest, producer en dj, die tijd en energie in haar passie stopt. Ik ga daarbij uit van mijn eigen kracht en ervaring.

Welk staat er nog op je to-do-lijstje?

Ik wil sowieso verder met produceren. Daarnaast heb ik binnenkort weer een tour in Zuid-Amerika en gaan we ook nog een aantal nieuwe artiesten tekenen bij Intacto Records.

