“DJBroadcast is op sterven na dood”

Verdrietig nieuws: op 1 januari 2017 trekt Blueprint Media de stekker uit DJBroadcast. Dat maakte hoofdredacteur Eelco Couvreur vandaag bekend. Maar er is ook goed nieuws: via een crowdfundcampagne hoopt hij 22.500 euro op te halen en de website over te nemen. “We beseffen dat we de malaise grotendeels aan onszelf te wijten hebben,” schrijft Couvreur op de site. “Het leven van een omhooggevallen muzieksnob is nou eenmaal verdomd eenzaam. Maar daarom niet minder leuk.”

DJBroadcast bestaat al vijftien jaar, en is een baken voor de hiervoor genoemde muzieksnob. Als geen ander weet Couvreur koppige en dwarse dancejournalistiek te bedrijven. Het liefst eert hij onbezongen helden in een paar duizend woorden, of daar nou op wordt geklikt of niet. Aan de andere kant haalt hij verheven zijn neus op voor het plebs en commercie.

Videos by VICE

De website haalde de afgelopen veertien jaar “donkerrode cijfers,” en Couvreur schrijft dat uitgeverij Blueprint Media “enigszins naïef maar gedreven door een onvoorwaardelijke liefde voor DJBroadcast jaar in jaar uit geld naar ons bleef sluizen.”

Natuurlijk schrijven wij ook over de rafelrandjes van de dancemuziek, maar daar kun je toch nooit genoeg over lezen? Wij zouden het eeuwig zonde vinden als DJBroadcast verdwijnt. Doneren kan hier. En mocht je het er niet mee eens zijn? “Help ons dan alsjeblieft uit onze naïeve droom,” schrijft Couvreur. “Als je de moeite zou willen nemen, hoor ik graag waarom een wereld zonder DJBroadcast nog steeds een prima wereld is. Dat mag je volledig anoniem in dit Google Form opschrijven. Ook elke andere vorm van constructieve kritiek wordt gewaardeerd. Kom maar door, graag zelfs, en hou je vooral niet in.”