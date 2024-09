​DJBroadcast overleeft de crisis en kan er weer een jaartje tegenaan

Vrolijk nieuws: DJBroadcast blijft bestaan. Een maand geleden kondigde hoofdredacteur Eelco Couvreur aan dat uitgever Blueprint Media per 1 januari 2017 de stekker uit de website trekt. Om DJBroadcast van de dood te redden, hoopte hij met een crowdfundcampagne 22.500 euro op te halen om de website over te nemen. Vandaag tikte die campagne de honderd procent aan, en dat betekent dat de nabije toekomst van het medium veilig is gesteld. Ik belde Eelco op om hem te feliciteren en het over de toekomst van zijn online puristenparadijs te hebben.



THUMP: Gefeliciteerd, Eelco!

Eelco Couvreur: Dankjewel! Het is fantastisch, ik sta helemaal aan. Er komt niets zinnigs meer uit. Het was al ongelooflijk wat er de afgelopen weken is losgekomen, wat voor hulp we van alle kanten kregen, de persoonlijke berichten die ik heb ontvangen. En nu zijn we twee dagen voor het einde al over de streep. Je wordt er heel blij en een beetje nederig van.

Wat een bescheidenheid!

We begonnen hieraan met de vraag: hebben mensen nog behoefte aan DJBroadcast? Dat hebben we niet opgeschreven om iets uit te lokken, maar het was een oprechte vraag: we zagen dat wat wij proberen te pushen niet altijd even goed overkwam. Die vraag is nu met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Dat geeft heel veel motivatie en energie om het nog veel beter te gaan doen. We kregen zelfs donaties van mensen over wie we in het verleden openlijk kritisch zijn geweest, die daar toch overheen kunnen stappen zoals wij soms ook over ons eigen snobisme en onze tunnelvisie heen moeten stappen.

Je schreef dat jullie veertien jaar lang donkerrode cijfers hadden. Denk je nu niet: we hadden dit veel eerder moeten doen?

Dat geintje heeft de uitgever wel gemaakt, ja. Voor hem is het bijzonder om dit mee te maken. Het voelt als een soort revival, wij en de lezers zijn wakker geschud. We mogen het niet voor lief nemen en het laten doodbloeden.

Als ik kritisch mag zijn: het viel me op dat er weinig bijzondere verhalen zijn gemaakt door DJBroadcast in het afgelopen jaar.

Dat klopt, en dat heeft ook te maken met mijn eigen onkunde: ik heb een budget van duizend euro in de maand waarmee ik al mijn freelancers moet betalen, waaronder ook Peter Bruyn, Rude 66, René Passet en de fotografen. Ik heb dat budget er redelijk snel doorheen gejaagd, omdat ik vind dat je goede schrijvers goed moet betalen. Daardoor was er de afgelopen maanden minder budget voor zulke verhalen, en ik moet zeggen dat ik er zelf ook meer aan had moeten doen: voor dat soort goede stukken heb je rust in je hoofd nodig, of het soort energie dat ik nu weer voel. Je moet zelf scherp blijven, dat ben ik niet altijd geweest afgelopen jaar. Dat is nu helemaal terug. Ik wil er niet over klagen, ik zit in een bevoorrechte positie, maar het is nogal wat: ik ben hoofdredacteur, eindredacteur, en wil ook nog bijzondere producties maken, maar dat kan niet altijd tegelijk. Daarom zou ik er heel graag een goede journalist op vaste basis bij hebben.

En nu? De toekomst is voor een jaartje verzekerd, maar is dit geen uitstel van executie?

Nee, dat is het zeker niet. Op de achtergrond zijn we al langer bezig met plannen voor de lange termijn. We hebben nu drie routes die we goed moeten onderzoeken, waarvan donaties en samenwerkingen met clubs, festivals en organisaties een belangrijk onderdeel zijn. Ik kan er nog niet teveel over zeggen, maar ik ga DJBroadcast niet in 2018 alsnog kapot laten gaan, die belofte wil ik maken.

Ik kan me voorstellen dat dit echt een nieuw hoofdstuk voor DJBroadcast is, en de mogelijkheid bied om een nieuwe richting in te slaan.

Ja man, natuurlijk. Ik mag nu mijn visie helemaal gaan invoeren zonder dat ik rekening hoef te houden met dingen waar ik me niet goed bij voel. Wat ik geleerd heb in deze periode: de liefde die je in een merk stopt is heel veel waard. Daar moeten we op voortborduren. We kunnen als poortwachter dienen naar nieuwe artiesten. Ik geloof in de tactiek van de inhoud van waar wij de volle honderd procent achter staan. We moeten echt af van de gedachte: hoeveel mensen bereik je? Liever kijk ik: wie bereik je? Voor ons gaat het niet om van 50.000 unieke views 70.000 te maken, dat kunnen we niet op onze manier bewerkstelligen. Liever zorgen we dat we de mensen die we bereiken, ook echt aan ons binden. Dan is DJBroadcast ook levensvatbaar. Ik heb met een aantal merken gesproken, die zien dat er zoveel liefde is voor het medium, dat is ook wat waard.

Tot slot: welke held krijgt als eerste weer een lofzang van tweeduizend woorden?

Haha. Weet je wat het mooie is? Ik heb een lijstje met ideeën, en daar staan er zo’n 123 op. Heb je ooit gehoord van Maekkot? Hij opende onze fundraiser en is al in onze radioshow te gast geweest, een hele bescheiden, lieve jongen die onwijs veel talent heeft, een hele goede dj is en een fantastische smaak heeft. Hij heeft een tijdje in Japan gewoond en daar een mooie collectie aangelegd. Over hem mag je zeker een longread verwachten.

Thanks Eelco!