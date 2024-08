Dmitri Boelykin leeft in Moskou op zijn eigen tempo

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

“A little party never killed anybody,” zegt Dmitri Boelykin met een Russisch accent aan de andere kant van de lijn. De bonkige spits woont tegenwoordig in Moskou, waar hij geniet van het leven zonder voetbal. Nadat zijn laatste club Volga Nizjni Novgorod failliet ging, zette hij in 2014 ook zelf een punt achter zijn carrière.

Zijn beste tijd beleefde Boelykin in Nederland. Nadat hij in zijn enige seizoen bij ADO Den Haag 21 doelpunten maakte, ging de club Europa in en verdiende hijzelf een transfer naar Ajax. In Amsterdam was hij vooral als pinchhitter van waarde en werd hij landskampioen, waarna hij nog één seizoen voor FC Twente uitkwam. Zondag staan met ADO en Ajax twee van zijn oude clubs tegenover elkaar. We spraken de spits over zijn leven in Moskou, feestjes met wodka en zijn tijd in Nederland.

VICE Sports: Ha Dmitri, hoe gaat het met je?

Dmitri Boelykin: Alles gaat prima met me. Ik ben momenteel bezig met een opleiding van de UEFA, waarmee ik een leidinggevende functie in het voetbal hoop te krijgen. In het bestuur bij een club, de Russische bond of de UEFA bijvoorbeeld. Ik denk dat zoiets beter bij me past dan trainer zijn, dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Maar zeg nooit nooit.

Hoe bevalt het leven zonder voetbal?

Misschien zelfs nog wel beter dan voetballer zijn. Het is lekker om meer vrije tijd te hebben, nu kan ik meer relaxen en feesten. In Moskou heb je veel goede plekken om een feestje te pakken. Als je een keer deze kant op komt, kun je me daar zo voor bellen.

Klinkt goed. Wat doe je naast feesten nog meer?

Met vrienden afspreken, biljart spelen. Wel Russisch biljart, dat is net wat anders dan het biljart dat jullie in Nederland kennen. Het lijkt een beetje op snooker, maar dan met wat andere regels. En ik vind het ook leuk om te tennissen.

Kun je een beetje tennissen?

Ik ben heel goed. Voor een voetballer kan ik het zeker aardig.

Na je tijd in Nederland heb je nog een jaar profvoetbal gespeeld in Rusland, bij Volga Nizjni Novgorod. Hoe ging het daar?

We begonnen goed en stonden op een gegeven moment achtste – wat best knap is voor Volga. Maar daarna kreeg de club geldproblemen en degradeerden we. Een jaar later werd Volga zelfs helemaal opgedoekt. Na een half jaar heb ik gelukkig wel al mijn salaris betaald gekregen.

Spreek je nog een beetje Nederlands?

Ik kan het nog redelijk verstaan, maar spreken blijft toch lastig. Ik herinner me wel nog dingen als ‘hoe gaat het?’ en ‘dankjewel’.

Bij ADO Den Haag kreeg je Slowaakse teamgenoot Frantisek Kubik altijd les van Lex Immers.

Haha, Lex was een goede leraar voor hem. Hij leerde hem allemaal handige woorden, zoals ‘mafkees’. Dat was zo mooi.

Was Immers de gekste van het team?

Ja, samen met Wesley Verhoek. Die gasten zijn echt gek. We hebben zoveel meegemaakt samen, zeker op het trainingskamp in Marbella. Maar daar kan ik je verder niks over vertellen, dat zijn geen verhalen voor in de kranten of interviews. Als je dit opschrijft, dan zullen Lex en Wesley wel snappen waar ik het over heb.

Had je lang de tijd nodig om mensen bij ADO te overtuigen van je kwaliteiten?

John van den Brom was toen de trainer, en ik weet nog dat hij in de voorbereiding zei dat ik “een beetje dik en langzaam” was. Ik heb hem toen verteld dat ik niet langzaam ben, en ook niet dik. Ik liet mijn buik zien en vroeg: “Waar zie je dat vet dan?” Er zaten juist alleen maar spieren. Het was wel zo dat ik nog wedstrijdfit moest worden, dus ik zei dat hij me daar een paar weken de tijd voor moest geven. Na twee weken moest hij toegeven dat hij ernaast zat. Dat heb ik dat jaar bij ADO ook wel bewezen.

Foto via Pro Shots.

Twee jaar geleden spraken we John van Zweden over de band tussen ADO en Legia Warschau . Hij vertelde toen ook over een oefenwedstrijd die jullie in Polen hebben gespeeld. Hoe vond je die trip?

Ik weet nog dat het erg gezellig was en dat het stadion helemaal vol zat, ondanks dat het een vriendschappelijke wedstrijd was. Ik weet niet meer precies hoe die avond in Warschau er verder aan toe was gegaan.

Volgens John ging de hele selectie om vier uur ‘s nachts naar een nachtclub, en liep jij daar rond met twee flessen wodka in je handen.

Haha, dat is uiteraard niet waar. Ik weet nog wel dat we na de wedstrijd in een bar wat cocktails hebben gedronken, maar ik liep daar zeker niet rond met twee flessen wodka. Leuk verhaal van John, maar het klopt helaas niet.

Dmitri Boelykin met een Russisch zangkoor in zijn tijd bij ADO Den Haag. Foto via Pro Shots

Hoe kijk je terug op je periode bij Ajax?

Het was een mooie tijd. We werden dat jaar na een grote achterstand alsnog kampioen van Nederland. Ik speelde wedstrijden op het absolute topniveau, zoals in de Champions League tegen Real Madrid en in de Europa League tegen Manchester United. We hadden een sterk team, zeker als je bedenkt waar de spelers van toen nu zitten. Christian Eriksen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen spelen bijvoorbeeld allemaal bij Tottenham Hotspur. Ik was laatst nog in Londen, toen heb ik even wat bijgepraat met Vertonghen.

Theo Janssen speelde ook in dat team. Heb je hem nog weleens gesproken?

Theo was heel goed bij Ajax, en een leuke gast. Maar nee, ik heb daarna niet echt meer contact met hem gehad.

Er is net een boek over hem uitgebracht: Op pad met de dikke prins.

Ik snap het niet helemaal. Heeft hij ook iets over mij geschreven?

Nee, dat niet. Het boek heet zo omdat hij weleens ‘de dikke prins’ wordt genoemd. The fat prince.

Wat?

Dmitri Boelykin met Daley Blind en Jasper Cillessen op de bank bij Ajax. Foto via Pro Shots.

Laat maar, dit wordt te ingewikkeld. Hoe hebben jullie dat jaar het kampioenschap gevierd?

Na het kampioensfeest op het plein bij de Arena zijn we nog naar Barcelona geweest. Frank de Boer heeft ons daar de beste plekken van de stad laten zien, zoals leuke restaurantjes en clubs. Ik wilde de spelers ook wat Russische specialiteiten laten proeven: goede wodka, en speciale lekkernijen uit de Russische keuken. De meesten vonden volgens mij alleen de wodka lekker.

Is wodka je lievelingsdrank?

Het ligt een beetje aan de tijd en mijn stemming. Ik hou zeker van wodka, maar bij het eten drink ik bijvoorbeeld liever wijn. En iedere dag wodka is ook geen goed idee.

Kom je nog weleens in Nederland?

Jazeker, ik ben elk jaar wel een keer in Amsterdam. Altijd leuk daar, ik heb er veel mooie herinneringen aan. Ik volg de Eredivisie ook nog, via de samenvattingen. Toen Ajax laatst tegen Real Madrid speelde, was ik analist voor de Russische televisie. Als het over Nederland gaat, weten ze me snel te vinden.

Dmitri Boelykin in duel met een jonge Virgil van Dijk. Foto via Pro Shots.

Denk je dat Ajax nog een kans heeft in Madrid?

Het wordt een moeilijk verhaal in Madrid, maar zeg nooit nooit. Er zijn genoeg voorbeelden van gekkere comebacks, zoals Barcelona tegen Paris Saint-Germain in 2017. Als je een wedstrijd ingaat en niet denkt te kunnen winnen, kun je net zo goed thuisblijven. Alles is mogelijk in het voetbal.

We gaan het zien. Ajax speelt dit weekend in ieder geval eerst nog uit bij ADO Den Haag.

In mijn tijd mochten er al geen supporters van Ajax in Den Haag komen. Dat is nog steeds zo, toch? Ik weet wat die wedstrijd betekent voor de mensen in Den Haag: de wedstrijd tegen Ajax is de belangrijkste van het jaar. Maar Ajax moet natuurlijk ook een goed resultaat boeken. Ik ben benieuwd, man. We houden contact, bye!

