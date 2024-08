Vrouw laat huisgenoten peperdure DNA-tests doen om yoghurtdief te ontmaskeren

Tenzij je enig kind bent en nooit op kamers hebt gewoond of er blauw bloed door je aderen stroomt, heb je waarschijnlijk weleens moeten dealen met irritante huisgenoten die vrolijk jouw eten oppeuzelen. In het beste geval eten ze je afhaalmaaltijd van een week geleden op, wat jou een tripje naar de vuilnisbak scheelt. In het slechtste geval gieten ze je laatste beetje melk over je allerlaatste cornflakes. Ze geven je dan nog een trap na door die lege doos weer terug te zetten op jouw plank.

Het is superkut, maar gelukkig weten we allemaal hoe je hiermee om moet gaan: je laat een passief-agressief briefje achter op de koelkastdeur en roddelt over de verdachte met je andere huisgenoten. Maar een Taiwanese student tilde deze kleinzieligheid tot een geheel nieuw niveau, door haar stelende huisgenoot bij de plaatselijke politie aan te geven en een onderzoek te eisen.

Volgens nieuwszender TVBS studeert de anonieme vrouw aan de Chinese Culture University in Taipei en deelt ze haar huis met vijf andere vrouwen. Afgelopen maand zag ze een van haar flesjes yoghurt – dat omgerekend zo’n 1,75 euro kostte – in de vuilnisbak liggen. Ze confronteerde haar huisgenoten met deze misdaad tegen de menselijkheid en vroeg de dief om deze onvergeeflijke daad te bekennen.

Toen niemand schuld bekende, is de studente met het flesje naar het dichtbijzijnste politiebureau gegaan. Ze sprak met een agent, legde haar situatie uit, en eiste dat er een onderzoek naar deze gruwelijke misdaad werd gestart. De politie ging daar ook echt akkord mee. We weten niet helemaal wat dit zegt over het Taiwanese rechtssysteem.

Toen de agenten zich realiseerden dat ze geen vingerafdrukken van het flesje konden halen, vroegen ze alle vijf huisgenoten om naar het bureau te komen om DNA af te staan. Nadat er voor zo’n 450 euro aan genetische tests waren gedaan, kon de dader worden geïdentificeerd. Ze wordt op dit moment vervolgd voor diefstal (het is nog niet duidelijk wanneer ze wordt uitgeleverd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag).

Ondertussen vragen lokale belastingbetalers zich af waarom ze voor deze shit moeten opdraaien, en waarom de agenten besloten om dit idiote onderzoek uit te voeren. “Het is een verspilling van sociale middelen,” vertelt Liu, een 30-jarige inwoner van Taipei, als de lokale krant Apple Daily hem op straat om zijn mening vraagt. “Als ik die politieagent was geweest, had ik haar gewoon een nieuw flesje yoghurt gegeven. De kosten voor mankracht en materiaal zijn gewoon te hoog.” Een anonieme politieagent omschreef de hele situatie als volgt: “Het is alsof je een kanon gebruikt om vogels af te schieten.” Na dit incident zou het niet heel vreemd zijn als dit politiedepartement dat ook echt doet.

Iemand anders’ eten verdonkeremanen is verschrikkelijk, maar snitchen over yoghurt gaat echt te ver. We hopen dus ook dat de huisgenoten van de snitch tot in het einde der dagen haar yoghurt zonder toestemming opslurpen.

