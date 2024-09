Bewijzen deze video’s dat Justin Bieber de nieuwe Aphex Twin is?

De Biebs is terug op Instagram en dat is sowieso al een zegen. Zijn feed staat vol geweldig materiaal. Maar wat daar afgelopen nacht ineens op verscheen is bijna een wonder te noemen. JB postte een paar video’s in de studio en uit het beeldmateriaal kunnen we eigenlijk maar één ding opmaken: Justin Bieber is bezig om de spirituele opvolger van Richard D. James oftewel Aphex Twin te worden, de koning van het ambientrijk.

Het eerste bewijsstuk is dat Bieber Logic Pro 9 op z’n MacBook draait. Want hoewel dat misschien niet de nieuwste versie is van het programma, heeft Logic Pro 9 het voordeel dat alle bestanden in een map opslaat. De nieuwste versie, Logic Pro X, slaat juist alle audio in één groot bestand op. Dus: goed gespeeld Biebs. Aphex Twin gebruikt zelfs nog analoge hardware om zijn audiobestanden op te slaan. Great minds think alike.

Bieber gebruikt automation, hij weet namelijk what’s up.

Z’n hele setup is aangesloten op een externe mixer, in plaats van enkel een audio-interface die direct met z’n koptelefoon en monitoren is verbonden (de monitoren staan trouwens precies op de juiste afstand van elkaar en zijn nét ietsje hoger geplaatst wat voor een goede stereobeeld zorgt). Het zijn deze kleine extraatjes die ervoor gaan zorgen dat Biebs een dancehall-pop-versie van Come to Daddy gaat uitbrengen in de nabije toekomst.

De Biebs neemt trouwens alles in z’n blote bast op. Geen idee waarom. Misschien zijn die beats gewoon gloeiend heet.

Deze arpeggio is geniaal. C, B, D. Het liedje is in C-majeur, ook al zijn de enige akkoorden A-mineur en G-majeur. De laatste producer die dit op deze manier deed, was Aphex Twin. Zie je het patroon al?

We weten allemaal dat Bieber een geweldige drummer is, en deze bongo bewijst dat. Hij speelt er een ritme op dat echt de Latin/tropical vibe brengt die Bieber waarschijnlijk wil. Als hij nou ook nog een microfoon had, zou hij het geluid op kunnen nemen.

Justin Bieber is natuurlijk geen exacte kloon van Aphex Twin. Maar daar is hij ook helemaal niet op uit. Maar je kunt ook niet ontkennen dat hij naar een plek tussen de grote ambientnamen solliciteert en dat op een uiterst vernuftige manier doet. Biebs brengt de intelligentie terug in de Intelligent Dance Music.