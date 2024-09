Onderzoek wijst uit dat honden van reggae houden

Honden en mensen lijken veel op elkaar. Nou ja, we zijn slechter dan zij zijn in het herkennen en vermijden van gevaar, maar blijkbaar zijn we het wel over één ding eens: reggae. Volgens een onderzoek van het Schotse SCPA en de universiteit van Glasgow hebben reggae en soft rock “een bijzonder positief effect op het gedrag van honden”. Volgens de BBC hebben de honden in het onderzoek ook Motown, pop en klassieke muziek voorgeschoteld gekregen.

Zelf vinden we dat het onderzoek te beperkt is, want nu weten we niet wat honden van bijvoorbeeld rap, metal en electronische muziek vinden. Misschien komt er ooit een onderzoek dat bewijst dat honden allemaal een eigen muzieksmaak hebben. We zijn toch blij dat we er in ieder geval achter zijn gekomen dat honden net als wij allemaal een exemplaar van Legend ergens in hun huis hebben rondslingeren.