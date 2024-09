Deze nieuwe docu ontrafelt een van de grootste schandalen uit de literatuurgeschiedenis

In 2006 legde de New York Times een bom onder de literaire wereld, toen een redacteur van de krant ontdekte dat JT LeRoy – de literaire sensatie die bekend stond om de aangrijpende verhalen over zijn moeilijke jeugd – in werkelijkheid een veertigjarige huisvrouw was die Laura Albert heette, en die voor haar bestaan als schrijver werkte bij een sekslijn. De nieuwe documentaire Author: The JT LeRoy Story gaat over de tien jaar waarin Albert niet alleen boeken schreef, maar ook het personage van de auteur tot leven bracht.

In deze aflevering van VICE Talks Film praten we met filmmaker Jeff Feuerzeig, die in zijn nieuwe documentaire het ingewikkelde en gelaagde verhaal van JT LeRoy ontrafelt.