Wees deze week Veilig in Vijf minuten met Motherboard

Bij elke grote hack of elk nieuw datalek wordt iedereen even hyperbewust van hoe weinig online privacy ze eigenlijk hebben. Na een paar dagen of weken begint dat bewustzijn langzaam weg te vagen. We worden arrogant. We worden apathisch. We gebruiken overal precies weer hetzelfde vijfletterige wachtwoord.



We weten dat er allerlei dingen zijn die we zouden moeten doen om ons online te beveiligen, maar het is allemaal zo overweldigend. Want waar moet je beginnen?

Maar het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Als je een sprong in het diepe durft te nemen en bereid bent om een grote online schoonmaak te houden, hebben we daar de perfecte handleiding voor. Maar als je de basis genoeg vindt, en met minimale inspanning jezelf redelijk goed online wilt beveiligen, hebben we ook een uitdaging voor je.

Deze week, beginnend op maandag 14 mei, geeft Motherboard je elke dag een taak die niet meer dan vijf minuten in beslag moet nemen. Als je alle opdrachten op vrijdag succesvol hebt voltooid, heb je aan het einde van de week een “adequaat” beveiligingsniveau, zoals onze beveiligingsexpert Lorenzo dat noemt.

Geïnteresseerd? Klik hier om naar onze pagina te gaan waar we elke dag een nieuwe uitdaging aan toevoegen.

Welkom bij Motherboards Veilig in Vijf Minuten! Laten we het veilig houden.

