Doe even rustig met deze slow motion-mix van Lola Villa

Het is de muziek voor je beste k-hole, een uitstekende soundtrack voor een avondje blowen of juist een ochtendje yoga: slow house. Sinds december host RADION elke eerste zondag van de maand de Slowmotion Club, waar de BPM zelden boven de honderd uitkomt, waar tracks stroperig traag worden afgespeeld en bekende liedjes opeens een heel andere vibe krijgen. Tijdens Amsterdam Dance Event geeft de Slowmotion Club maar liefst drie feestjes, en daarom vroegen we kernlid Lola Villa een heerlijk slome mix voor ons te maken. Ik sprak haar er ook even over.

TRACKLIST:

1. Palabras Preliminares ft. José Cortazar

2. The Sea Inside – Mano Le Tough

3. Calchaqui (Nicola Cruz remix) – QTZLCTL

4. Xaxoeira (Nicola Cruz remix) – Xique Xique

5. Aliens – Oceanvs Orientalis

6. Viva Jujuy (Stimming Remix) – Eduardo Cirillo

7. Gravy Train (Nicolas Jaar Remix) – Maceo Plex

8. Forest Nativity (Red Axis Edit) – Francis Bebey

9. Morning Light Remaster – Sahalé

10. Kuar – Hendrik Schwarz remix) – Emmanuel Jar

11. Los Montes (Jetro Remix) – Juanito

12. Todo Lo Mio en Tus Manos – El Niño Andrés

13. Nana – Acid Pauli

THUMP: Hoi Lola! Waarom is langzaam zo lekker?

Lola Villa: Het is veel sexyer en dieper, toch? Als je een nummer langzamer draait, ontdek je geluiden in een geluid: minuscule details die je anders alleen met een koptelefoon hoort openbaren zich opeens, omdat je veel meer tijd hebt om de sounds te ontdekken. Je ervaart het nummer op een totaal andere manier. Op het moment dat je zware baslijnen gaat uitrekken, voel je ze nog veel harder. Ik hoor vaak nummers waarvan ik denk: het zou zoveel vetter klinken op 100 BPM. Of het nou gaat om Todd Terje, David August of James Holden. Artiesten als Nicolas Jaar pionieren in het zoeken naar dat langzame. Het gaat om de diepte, niet om de snelheid.

Kun je dan nog wel naar climaxen toe werken?

Vergeet de climax, die is niet belangrijk! Mensen in Amsterdam zijn zo gewend aan climaxen, dat ze vragen: ‘Waar blijft-ie nou?’ Soms bereik je wel een climax in een set of op een Slowmotion-nacht, zeker. De opbouw naar de drop is veel heftiger, omdat hij veel langer op zich laat wachten. En vervolgens is die climax veel intenser en langer dan twintig seconden. Maar het gaat om de groove.

Dansen mensen er ook anders op?

Natuurlijk! Als je gaat beuken op snellere muziek, ben je meer met jezelf bezig: armen in de lucht en de ogen dicht. Hierop open je juist. Mensen zwieren heen en weer en gaan veel lichamelijker dansen met elkaar, sexy en zwoel.

Ik zag dat mensen het ook wel ketapop noemen.

[lacht] Jazeker. Mensen blowen ook veel meer op zulke feestjes, je hoeft geen speed of coke te gebruiken op een feestje waar alles lekker langzaam gaat, integendeel. De BPM van muziek hangt samen met de drugs die er worden gebruikt, dat is heel logisch.

En er is een logische link tussen slow house en yoga?

Ik denk dat die hang naar slow motion niet alleen in de muziek heerst, maar op heel veel vlakken is er een reactie op gehaast consumeren. Slow food, slow travel, en yoga. Ik draai vaak in de yogaschool, dat is veel chiller dan vervelende ambient of muzak? Ik neem mijn eigen draaitafels mee, en bouw op met kwetterende vogeltjes, en eindig weer rustig. Mijn partner geeft les. Ik draai meer in het buitenland dan in Nederland, dus er zijn veel mensen die alleen maar voor mijn muziek komen. Tja, dan moeten ze wel ook gaan yoga’en.

Op Amsterdam Dance Event mag je ook traag gaan zonder te yoga’en. De Slowmotion Club host drie feestjes:

20 oktober: Slowmotion Club meets Café Brandon

21 oktober: Slowmotion Club Showcase – Isis van der Wel, Lola Villa (CO), Tonaparte (NL) en Quixosis (Ecuador)

23 oktober: Slowmotion Club x Vreemde Vogels