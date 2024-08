Dominatrixes vertellen hoe een goede sub zich dient te gedragen

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

The Ritual Chamber is een van de bekendste plekken in Canada op het gebied van bdsm. De fetisj-studio bevindt zich in een onopvallende straat in Toronto; van buitenaf ziet het er gewoon uit als een prima onderhouden huis. De bakstenen muren, getrimde struiken en het strakke exterieur verraden niets over wat zich er binnen afspeelt. Als je het niet weet is het onmogelijk om te zien wat er binnen allemaal gebeurt, en dat is de bedoeling – de meeste klanten willen hun bezoekjes hier zo discreet mogelijk doen.

Eenmaal binnen hangen de muren in de grootste ruimte vol met zwepen en gesels. Er hangen leren handboeien aan het plafond en in de hoek staat een gigantisch Sint-Andreaskruis. De andere kamers hebben ieder een eigen thema. Er is een dokterspraktijk, inclusief infusen en andere instrumenten. Verderop vind je een klaslokaal, met een klein bureau en een groot krijtbord. En er is een kamer vol spiegels, aangekleed met luxe leren stoelen en een bank in Victoriaanse stijl. Eerder deze week zat ik op die bank tegenover meesteressen Lady Pim, Red Diamond en Shahrazad, eigenaar en hoofdmeesteres van The Chamber. Hoewel ik wel eens met kinks heb geëxperimenteerd, moet ik zeggen dat het niet echt mijn ding is. Als ik mijn grootste fetisj zou moeten beschrijven, zou ik zeggen dat ik er vooral goed op ga als mensen gewoon aardig tegen me zijn. Desondanks vind ik gesprekken over fetisjen eindeloos fascinerend. Daarom nam ik plaats op de bank in The Chamber om meer te leren over hoe je je succesvol laat onderwerpen op seksueel gebied.

“Je moet jezelf niet meteen als onderdanig (‘submissive’) bestempelen. Ik zou je vooral aanraden om eerst wat ervaring op te doen,” zegt Shahrazad. De toon van de hoofdmeesteres is geduldig en vriendelijk, wat in schril contrast staat met haar militaire kostuum en hoge kousen. Haar uitstraling en energie is welwillend, maar autoritair – een beetje zoals een directeur van een basisschool, die weet hoe je veilig een balzak martelt. Lady Pim en Red Diamond luisteren en knikken instemmend terwijl ze praat. “Door jezelf langzaam bloot te stellen aan de spelletjes waar je nieuwsgierig naar bent, kom je erachter wat voor type je bent – sub, bottom of switch – en of je überhaupt een van die dingen bent. Het is altijd goed om rustig te beginnen, vragen te stellen aan mensen die je vertrouwt, en er zelf achter te komen wat je prettig vindt.”

Het bekende beeld van meesteressen – strak in het leer zakenmannen met een bal in hun mond helemaal bont en blauw spankend – komt niet overeen met echte professionele of persoonlijke bdsm-relaties. Pim, Red Diamond en Shahrazad vertellen openhartig over de fijne kneepjes van hun werk, en met humor, medeleven, en genadeloze eerlijkheid over hun subs. Tijdens ons gesprek van een uur delen ze hun kennis en de beste manieren waarop je afstand kunt nemen van controle en macht, evenals de extreme vormen van communicatie die noodzakelijk zijn om het meeste uit je sub-ervaringen te halen.

Ontdek hoe je gedomineerd wil worden

Het is altijd verstandig om eerst na te gaan waarom je iets nieuws wil uitproberen. In het geval van gedomineerd willen worden, is het een goede zaak om te begrijpen wat je precies opwindend vindt aan dit idee, en op welke manier je deze fantasie werkelijkheid wil maken. Dat kan je doen door je in te lezen over de bdsm-cultuur, een workshop te volgen of naar een podcast te luisteren. Huiswerk doen is zelden een opwindend idee, maar door kennis op te doen en informatie te verzamelen, zorg je ervoor dat je op een soepele manier de bdsm-wereld betreedt – zonder linea recta op je bek te gaan.

“Wij helpen mensen psycho-erotische fantasieën te verwezenlijken,” zegt Shahrazad. “De meeste mensen hebben maar weinig kennis op het gebied van seks. Onze erotische fantasieën zijn soms seksueel, soms psychologisch en soms puur fysiek van aard. Het kan een sensuele, viscerale ervaring zijn, of zelfs een spirituele. Mensen komen om allerlei redenen bij ons naar binnen. Wat deze mensen met elkaar verbindt is dat ze een erotische situatie betreden waarbij macht en controle rollen spelen.”

De meesteressen omschrijven tientallen scenario’s waar ze mee te maken krijgen. Sommige mensen willen gemummificeerd worden. Anderen willen gespankt worden en lijfstraffen krijgen. Voor weer anderen is de overheersing een kwestie van eerbied, van bevelen opvolgen van iemand die ze de macht over henzelf geven. Er zijn psychologische leeftijdsspelletjes. Fetisjen voor buitenaardse wezens waarbij siliconen eieren gebruikt worden. Kaarsvet. Touwen. Elke fantasie kan besproken en ontdekt worden met de juiste meesteres.

Wees open en specifiek wanneer je je fantasieën bespreekt

Subs dragen per definitie de macht over aan een ander, maar dat betekent niet dat het een eenzijdige ervaring hoeft te zijn. De beste ervaringen zijn op een unieke manier aangenaam voor beide partijen, of dat nu binnen een relatie of in professionele context gebeurt. Voordat de zweepjes en maskertjes tevoorschijn worden gehaald wel moet er een concreet gesprek gevoerd worden, waarin beide personen vertellen wat zij uit de ervaring willen halen, wat er wel en niet door de beugel kan, of er bepaalde fobieën of allergieën zijn waar rekening mee gehouden moet worden, en wat de algemene toon van de sessie moet zijn. Door zo specifiek mogelijk hierover te praten, wordt de kans groter dat de je het meeste uit de ervaring haalt.

“Wanneer je zo’n sessie met een persoon aangaat, zijn er enorm veel dingen die kunnen gebeuren,” zegt Red Diamond. “Wij professionals hebben talloze speeltjes, en zoveel dingen die we met je kunnen doen. Maar het is voor ons heel moeilijk wanneer je niet duidelijk aangeeft waar je naar verlangt.”

Ken je grenzen, en weet dat je altijd nee kan zeggen

Bij bdsm horen serieuze gesprekken over wederzijdse toestemming. Voorafgaand een sessie moet altijd besproken worden wat wel en niet aanvaardbaar is, maar toestemming geven voor een hypothetische gebeurtenis kan in de praktijk heel anders uitpakken. Op het moment dat je iets lichamelijk ondervindt, is het belangrijk om te beseffen dat je als sub niet gedwongen bent om iets door te zetten als je je er niet prettig bij voelt.

“Wij doen dingen die mensen vaak associëren met gevaar of angst. Met deze concepten spelen kan juist goed en openhartig zijn. Het kan zelfs een zorgzaam aspect bevatten, ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo,” zegt Lady Pim. “Hoewel het er allemaal agressief uitziet, komt het nooit vanuit een plek van woede of misbruik … het kan soms zelfs grensoverschrijdend en gewelddadig lijken, maar in de werkelijkheid zijn het mensen die elkaar de onvoorwaardelijke ruimte bieden om compleet zichzelf te zijn.”

Een degelijke, professionele meesteres zal altijd goede bedoelingen voor hun subs. Ze hebben tevens de juiste training gehad en kunnen omgaan met onverwachte emoties en triggers. Maar ook met die context is het van belang om voor jezelf op te komen en je turnons en -offs te communiceren en je veiligheid te waarborgen.

Blijf altijd communiceren

Is je bdsm-ervaring wat je ervan gehoopt had? Zijn er bepaalde handelingen die te pijnlijk aanvoelen? Of juist niet pijnlijk genoeg? Gebeurt er iets wat je niet verwacht had? Wat voel je daarbij? Dit zijn allemaal dingen om over te praten tijdens je sessie. Je hoeft ook niet je rol te verbreken wanneer je deze zaken communiceert. Als je meesteres een ondeugende arts is, dan kan je haar nog steeds vragen om harder te slaan in je rol als zieke patiënt. Vragen stellen over toestemming zal nooit de sfeer verpesten, maar om de ervaring zo goed mogelijk te houden, is het goed om binnen de context van de wereld die je hebt gecreëerd te communiceren.

“Ik had ooit een persoon vastgebonden. Tijdens de onderhandelingen werd aangegeven dat er misschien interesse was in de ‘violent wand’, een speeltje waarmee je (veilig) elektrische shocks kan aanbrengen. Tijdens de sessie zei ik toen dat het me echt zou opwinden om ze te zien kronkelen als gevolg van de elektrische shocks.”

Lady Pim, Red Diamond en Shahrazad stellen vaak ultimatums: ja- of nee-vragen die subs de kans geven om ergens al dan niet tijdens de scène mee in te stemmen, zonder de flow te verbreken. Als sub kun je ook je eigen vormen van verbale communicatie voorstellen, of andere signalen bespreken (voor het geval dat er iets in je mond gepropt zit.)

Verwar je meesteres alsjeblieft niet met je therapeut

Een sub zijn kan leuk, speels en voor sommige mensen zelfs extreem voordelig zijn op het gebied van mentale gezondheid. Sub zijn kan ook een intense, emotionele ervaring zijn. Maar het is essentieel om je bewust te zijn van je mentale gezondheid wanneer je bdsm-ervaringen aangaat: Een meesteres kan nooit een vervanger van een psycholoog of therapeut zijn.

“Het werk wat wij doen, is op momenten zeer delicaat,” zegt Lady Pim. “Ervaringen opdoen met een meesteres kan een geweldige manier zijn om trauma’s te ontdekken. Het kan je ongetwijfeld helpen om shit over jezelf te begrijpen. Maar het is absoluut geen vervanger van therapie.”

“Er is geen inhoudelijke overlapping tussen geestelijke gezondheid en bdsm anders dan het feit dat wanneer je aan je geestelijke gezondheid werkt, je daar ruimte voor moet maken in je spel,” voegt Shahrazad eraan toe. “Als je arm gebroken is, wil je ook niet dat deze strak wordt vastgebonden waardoor je meer gewond raakt.”