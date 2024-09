DOMME GELDVRAGEN: Waarom geef ik vaak geld uit aan goedkope meuk van de Action?

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In de serie ‘DOMME GELDVRAGEN’ bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten.

–––

Beste VICE Money,

Videos by VICE

Ik hou van goede en mooie spullen. Ik heb een iPhone en loop altijd op dure schoenen. Van goedkope Chinese meuk moet ik niets hebben, maar als er een Action in mijn blikveld verschijnt, moet ik gewoon naar binnen. Ik kom weer buiten met allerlei zooi die ik eigenlijk niet nodig heb. Hoe kan ik nou verslaafd zijn aan die goedkope troep van de Action? Ik voel me er vaak schuldig over. Leidt mijn koopzucht niet tot milieuvervuiling en kinderarbeid?

Liefs,

een Action-verslaafde

–––

Beste Action-verslaafde,

Laat me je eerst geruststellen: als je dacht dat de Action het exclusieve domein van huisvrouwen was, heb je het mis. Action claimt dat bijna drie van de vier Nederlandse huishoudens regelmatig een bezoekje brengen aan een van de winkels. Dus afwijkend is je gedrag niet. Misschien niet heel gek, als je bedenkt dat Nederlanders bekendstaan als koopjesjagers. Want de Action is belachelijk goedkoop. De CEO van Action claimt dat een product in zijn winkels gemiddeld 1,72 euro kost en 35 procent goedkoper is dan de concurrentie.

Hoe kan Action zo goedkoop zijn?

Onder meer door enorm groot in te kopen. Wie tienduizend fotolijstjes tegelijk inkoopt krijgt een lagere prijs per fotolijstje. Action koopt de producten voor zijn 871 winkels regelmatig met honderdduizenden tegelijk in. Terwijl concurrent Blokker Sex and the City-ster Sarah Jessica Parker inhuurde om de verkoopcijfers op te krikken, geeft Action nauwelijks geld uit aan marketing. Ze doen het met mond-tot-mondreclame, vloggers en fans. Het bekendste voorbeeld is Action-fan Ria uit Rijssen die haar liefde voor goedkope Chinese meuk met meer dan 300 duizend facebookvrienden deelt. Lange tijd telde Ria’s pagina meer volgers dan de officiële facebookpagina van Action.

Je vindt Action niet snel in de dure winkelstraten en aan de inrichting van de winkels is geen euro te veel uitgegeven. Er is nul aankleding, de tl-balken geven hetzelfde gezellige licht als in een operatiekamer en de tegels in het gemiddelde Action-filiaal zou je nog niet aan de muren van je wc willen. Niet alleen de winkels zijn goedkoop: het internationale hoofdkantoor is geen glimmende toren in een metropool, maar gewoon een heel slaapverwekkend gebouw in het bruisende Zwaagdijk-Oost.

Waarom koop ik die meuk?

Dat het goedkoop is, maakt het aanlokkelijk. Maar daar begint het pas. Het bedrijf verleidt je slim tot het kopen van veel spullen. Wil je wat aanschaffen, dan moet je naar de winkel – een webshop heeft het bedrijf niet. Een bewuste keuze, want Action wil je graag aanzetten tot een zogenoemde treasurehunt-ervaring. Je stapt de winkel binnen om een goedkope fles shampoo te kopen en loopt naar buiten met twee tassen vol tegeltjeswijsheden, kandelaars en een schildersezel. Dit schatzoeken stimuleert het bedrijf ook door elke week zo’n honderdvijftig nieuwe producten in de schappen te leggen. Zo blijft er altijd wat te ontdekken en wil jij, als je zo’n winkel ziet, toch even kijken of je niet een mooi koopje mist.

Economisch-psychologische onderzoeken concluderen dat we bij het uitgeven van geld dezelfde hersengebieden activeren als bij fysieke pijn. Over het algemeen geldt: hoe hoger de prijs, hoe meer pijn we ervaren. Bij lage prijzen voelen we weinig of zelfs geen pijn. Andere onderzoekers ontdekten dat mensen bij contante betalingen meer pijn voelen dan bij pinnen. Wil je geld overhouden, betaal dan in ieder geval cash.

Nog een truc: Action rondt prijzen niet af. Sommige items kosten dus 0,57 cent of 1 euro 28. Hiermee lijken ze te zeggen: wij maken geen cent teveel winst. Een andere klassieke truc is producten 99 cent of 2 euro 99 te maken. Iedereen weet dat dit gewoon een of drie euro is, maar het lijkt goedkoper. Op de website gebruikt Action bij de prijzen geen komma’s. Ze schrijven 099, zonder euroteken, maar met twee iets omhoog getilde kleine negens. Uit onderzoek blijkt dat mensen prijzen zonder komma’s als goedkoper ervaren. We vinden dat 1.299,00 er duurder uitziet dan 1.299. 1299 lijkt nog goedkoper. Van deze wetenschap maakt Action handig gebruik.

Is shoppen bij de Action slecht voor mens en milieu?

Ik begrijp je zorgen over de lage prijzen. Extreem lage prijzen zijn vaak verdacht. Action zweert uiteraard dat hun producten met respect voor mens en milieu worden gemaakt. Van leveranciers eist het bedrijf al enige jaren dat zij internationale codes ondertekenen die zaken als kinderarbeid, onveilige arbeidsplekken en discriminatie uitsluiten.

Rank A Brand, een organisatie die bedrijven vergelijkt op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, is echter sceptisch. Volgens hen geeft Action weinig openheid van zaken op deze gebieden. Daarop liet Action weten dat het hierover in de toekomst beter zal communiceren. Het zal niet meevallen om de honderden leveranciers in Azië goed te controleren.

Documentairemaker Roland Duong ging in het programma De Prijsvechter op zoek naar de Chinese fabriek waar bepaalde Action-producten gemaakt worden. Hij concludeerde dat de arbeidsomstandigheden in China sterk verbeterd zijn in de afgelopen vijftien jaar, maar vertelde ook dat hij niet in alle fabrieken welkom was. Niemand kan iets zinnigs zeggen over de fabrieken die buiten beeld blijven, maar tot op heden zijn er geen harde bewijzen dat Action zich inlaat met kinderarbeid.

Hoewel Action zegt zich aan de milieuregels te houden, hebben jouw aankopen invloed op het milieu. Action verkoopt ongetwijfeld leuke, maar veelal overbodige spullen. Zijn al die plastic vogels, hartjes en insectenhotels echt nodig? Het bedrijf vindt dat de klant maar moet bepalen of producten nodig zijn. Zij leggen de verantwoordelijkheid neer bij jou. Kortom, als je de volgende keer door de Action loopt, denk dan ook even aan het milieu.