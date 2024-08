Merken struikelen over elkaar heen om in te haken op het versnipperde Banksy-schilderij

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

Mocht je het om wat voor reden dan ook hebben gemist: vorige week kocht iemand een schilderij van Banksy voor bijna anderhalf miljoen dollar, om luttele seconden later toe te zien hoe dit werk zichzelf vernietigde. In de lijst zat blijkbaar een shredder verstopt, die het doek in reepjes deed versnipperen. “Ook vernielzucht is een creatieve drang,” liet de anonieme kunstenaar weten op Instagram.

De eerste vraag die dit opriep was of het schilderij nu niet juist meer waard was geworden. Sommige mensen met een Banksy-print in hun bezit, dachten zelfs dat het een goed idee zou zijn om deze zelf door de shredder te halen, wat het natuurlijk totaal niet was. En niet alleen zij probeerden een slaatje te slaan uit deze stunt. Ook een aantal bekende merken konden het niet laten om erop in te springen met een ~ludieke~ reclame-uiting.

Perrier zag er bijvoorbeeld de ideale gelegenheid in om hun mineraalwater met citroenwater eens extra onder de aandacht te brengen, door niet een schilderij door de gehaktmolen te halen, maar een citroen.

Het Japanse kledingmerk Mazu Resortwear benadrukte dat je er snel bij moet zijn om hun laatste collectie aan te schaffen, want anders zou die zomaar recht voor je neus weg kunnen glippen! Net als, tja, je weet wel.

TBWA, het bureau dat verantwoordelijk is voor de reclameboodschappen van McDonald’s, vond blijkbaar dat de Banksy-reepjes wel wat weg hadden van een portie Franse frietjes.

Ook Ikea Noorwegen heeft geen idee hoeveel het Banksy-werk waard is geworden. Dat weten ze van hun eigen product overigens ook niet.

De meest luie variant komt misschien nog wel van het verzekeringsbedrijf Lemonade. Ze laten gewoon precies zien hoe het werk van Banksy omlaag schuift en in reepjes wordt gesneden, met als enige toevoeging dat je daarna het vriendelijke verzoek ziet om je te laten verzekeren.

Merken zijn eigenlijk precies zoals jij en ik. Ze zijn dol op memes, maar totaal niet in staat om ze zelf te bedenken.