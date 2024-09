Donald Glover won twee Golden Globes en bedankte Migos

Wanneer bracht jij voor het laatst een kind en een wereldwijd geliefd album op de wereld, in hetzelfde jaar als dat je twee Golden Globes won? Waarschijnlijk nooit, omdat je net als ons allemaal al een trillende benen krijgt wanneer je een PowerPointpresentatie moet houden op het kantoor.

Wie dit wel voor elkaar kreeg was Donald Glover, oftewel Childish Gambino, ook wel bekend als Earn Marks. Dat laatste alter-ego komt uit Atlanta, de Amerikaanse serie die hij heeft geproduceerd en die je allang gezien zou moeten hebben. Voor zijn werk voor en achter de schermen heeft de twee onderscheidingen gewonnen.

Tijdens zijn speech bedankte Glover zijn crew en vrienden, maar ook Migos. Niet alleen voor hun rol in de serie, maar ook voor het maken van Bad and Boujee, wat volgens hem de beste track ooit is en bovendien een perfecte soundtrack is voor tijdens de seks. Probeer dat maar eens tegen te spreken.

