Donald Trump is precies de Omni Hombre die Audio Doldoise beschrijft

Toen de gasten van Audio Doldoise het nummer Omni Hombre maakten, was Trump niets meer dan een rijke man die de Amerikaanse verkiezingen zou gaan verliezen van Hillary Clinton. Met wat we nu over hem weten – bijvoorbeeld dat hij in een baldadige bui met een druk op een knop Noord-Korea kan veranderen in een brandend stuk radioactief niemandsland – moeten we ze toch een flinke pluim geven.

De track omschrijft namelijk perfect de gekte van onze blonde kameraad, en de videoclip die ze er nu voor hebben gemaakt sluit daar perfect bij aan. Hij is het schoolvoorbeeld van de Omni Hombre: een geweldige alleskunner die alle problemen in de wereld wel eventjes zal oplossen, wat uiteraard resulteert in allesvernietigende chaos.

Videos by VICE

Voor de clip zijn ongeveer alle beelden op het internet die deze megalomanie omvatten verzameld en samengevoegd, check het hierboven. Omni Hombre staat op de EP Troost in de Hoofdstad.