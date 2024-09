Een vieze vork van Donald Trump is nu kunst

De afgelopen vijftien jaar verzamelde kunstenaar Van T. Rudd vorken van de wereldelite. Eerder dit jaar konden mensen zich al verwonderen over het aangekoekte eten en restjes speeksel op de vorken van onder meer Hillary Clinton, Rupert Murdoch en Richard Branson in de tentoonstelling The Rich Forks. Nu is daar ook de vork van niemand minder dan Donald Trump bijgekomen.

Maar dat is niet alles. Voor het This is Not Art festival dat op 29 september in Newcastle van start gaat, zal Rudd de vork van Trump namelijk tentoonstellen in een bord met halalvlees – als politiek statement. “Het is een prachtige samenkomst – een explosieve combinatie – waarbij Trumps islamofobie fysiek botst met de menselijkheid.”

Videos by VICE

Na het festival is Rudd ook nog van plan om de vork van de Australische minister-president Malcolm Turnbull – controversieel vanwege zijn keiharde beleid ten opzichte van immigranten – te doneren aan een vluchtelingenkamp op het eiland van Nauru.

Een vork gebruikt door de Australische minister-president Malcolm Turnbull

Klik hier om meer van het werk van Van T. Rudd te zien.