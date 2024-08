Donderdag spreekt Ben Makuch bij ons over de impact van online oorlogvoering

Meld je hier aan voor onze Cyberwar Talk met Ben Makuch.

87 procent van onze lezers denkt dat er op dit moment al een cyberoorlog aan de gang is of binnen drie jaar losbarst. Minder dan 7 procent van de ondervraagden denkt dat de Nederlandse overheid daar goed op is voorbereid, en ongeveer 80 procent maakt zich zorgen over zijn online veiligheid. Toch is maar 12 procent van de mensen actief bezig zichzelf te beschermen.

Afgelopen maand onderwierpen we onze lezers aan een spervuur van vragen rond cybersecurity en -oorlog. Donderdagavond 14 december om 17:00 presenteren we onze onderzoeksresultaten en proberen we beter te begrijpen waarom zoveel mensen zich bewust zijn van cyberdreiging, en zo weinig maar actie ondernemen.

Om deze wereld zoveel mogelijk gestalte te geven hebben we de Canadese journalist Ben Makuch uitgenodigd om ons een blik achter de schermen te gunnen. De afgelopen weken heb je zijn serie CYBERWAR misschien al op Viceland kunnen zien. We praten met hem over de exclusieve toegang die hij van de CIA kreeg tot een Russische trollenboerderij, over hackende drugskartels en belangrijkste: wat de offline impact is van online oorlog.

