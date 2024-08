Donnie verdient geen Edison, maar wel degelijk een andere prijs

Oh, oh, oh, ophef. Vorige week werden de nominaties voor de Edisons – ‘s lands oudste muziekprijs – bekendgemaakt, en daar zijn geheel terecht een aantal vraagtekens bij te plaatsen. Bijvoorbeeld: waarom bestaat een aanzienlijk deel van de jury nog steeds uit mensen die werken bij de radio? En wat houdt de categorie ‘Hollands’ precies in? Kom je daar alleen voor in aanmerking als je acht avonden per week doodgekookte aardappelen eet en altijd bereid bent op een schip te springen en een land te plunderen als dat nodig is? Waarom zie ik nergens de naam Ray Fuego, terwijl hij in principe voor vrijwel elke categorie in aanmerking komt?



Ondanks al deze legitieme vragen, vind ik de nominatie van Donnie nog het vreemdst. De video voor zijn hit Snelle Planga is volgens de jury een van de drie beste clips die dit jaar zijn verschenen. In de jurymotivatie staat onder andere: “(…)de video van deze rapper (is) razend populair en voor iedereen herkenbaar en toegankelijk.” Met andere woorden: zelfs Frans Bauer weet wat een snelle planga is, en daarom is de clip een groter succes dan de video’s van bijvoorbeeld Mag Het ff Lekker Gaan van Sevn en Josylvio of de remake van Omarm Me van Ronnie Flex.

Ik vind dat jammer. Ten eerste omdat ik een beetje bang word van het feit dat de gedachtegang ‘hoe meer engagement hoe meer kwaliteit’ is doorgedrongen bij de Nederlandse muziekprijs, die zichzelf zo serieus neemt dat het zich zonder gêne vergelijkt met de Grammy’s. Ten tweede omdat ik vind dat Donnie zulke grote stappen heeft gemaakt dat hij zeker een prijs verdient voor zijn jaar – zelfs als dat betekent dat ik een heel weekend moet opgeven om zelf een oerlelijke bokaal voor hem te kleien. Want dit is me het jaartje wel voor Donald.



Videos by VICE

Als je terugkijkt in de tijd is het best merkwaardig dat zijn enorme glow-up pas dit jaar vorm kreeg, terwijl hij al vanaf het begin van zijn carrière precies de juiste mensen om hem heen heeft verzameld. Hij mocht met Lange Frans en Lil’ Kleine opdraven bij Rotjoch, ergens in 2011. In 2014 maakte hij de tape Leipie van het Plein terwijl Vieze Freddy over zijn schouder meekeek. Mannelogie, zijn debuutalbum uit 2015, is volledig geproduceerd door Bas Bron. Z’n belangrijkste mijlpaal van vorig jaar is samen met dartlegende Raymond van Barneveld. En dit jaar maakte hij samen met Joost het album M van Marketing, waarna ze dat vierden door ook nog een show in Carré te geven. Het verschil tussen nu en die keer dat Frans zijn hand vasthield, is dat hij nu zelf degene is waarmee mensen willen samenwerken. Hij is niet meer de te begeleiden protegé, en ik denk te weten hoe dat komt.



Donnie is sinds mensenheugenis de uitgelezen persoon om te interviewen als je op zoek bent naar een leuke quote of twee. Wat-ie zegt is onverwachts, tegendraads, opstandig, geestig en met een beetje geluk rijmt het ook nog eens. Bijkomend voordeel is dat je ook nog eens kunt kiezen tussen de verschillende personages die hij heeft ingenomen de afgelopen jaren: de doorgesnoven dorpsgek van het Leidseplein, het half-Zweedse enigma, de Breitling dragende designkoning, meme-connaisseur, een wandelende dart-encyclopedie of een mix van allemaal tegelijk. Hartstikke lachen, enorm succesvol, een beetje vermoeiend, maar via een omweg uiteindelijk exact de reden waarom hij deze typetjes af en toe achter zich mag laten.

Clout is een veelbesproken term dit jaar – vaak negatief door provocerende types als Armoo en 6ix9ine – maar het is precies dit wat Donnie van eeuwige belofte tot een grote speler heeft gemaakt. Het viralkanon Snelle Planga heeft hem geholpen aan een enorme reclamedeal met gokbedrijf Toto en de kaartverkoop voor de show in Carré had er vast ook profijt van. Het heeft er waarschijnlijk zelfs voor gezorgd dat hij vanaf nu de presentator is van z’n eigen show op RTL7. Er zijn genoeg horrorverhalen van een hele generatie jongeren te lezen die door het verknipte leven op sociale media tegen burn-outs en een gebrek aan zelfvertrouwen aanlopen, maar voor Donnie heeft dat misschien juist het tegenovergestelde effect. Door z’n blijvende online succes durft hij weg te stappen achter alle personages die hij zelf heeft gecreëerd om datzelfde succes aan te wakkeren, maar dan als hemzelf.

Hij is namelijk veel groter dan die typetjes. Hoewel Carré niet helemaal uitverkocht was, bewezen hij en Joost op een van de meest gewichtige podia van Nederland dat offline presteren terwijl je online je hype hebt gecreëerd prima mogelijk is. Zolang je simpelweg je best doet of in ieder geval uitstraalt dat je je best doet. Maar het mooiste voorbeeld hiervan is de aflevering met hem van Tims ^ tent: maar dan op een eiland, het programma van VPRO-presentator Tim den Besten. Tim is sowieso een ontwapenend figuur, maar op het moment dat Donnie voor hem een geïmproviseerde risotto staat te garen op een aftands gasstelletje, bereikt hij een hoogtepunt van dit televisiejaar. Terwijl Donnie tartaar zit te prakken in een pan vertelt hij over hoe ongelofelijk verliefd hij is op z’n vriendin, vooral omdat zij de afgelopen vijf jaar (waarin hij werd wie hij nu durft te zijn) onvoorwaardelijk bij hem bleef. Iets wat je tot die tijd niet van hem had verwacht. Pak de tissues, dit is janken hoor.

Vandaag heeft Donnie het nummer Knalplanga (een hereniging met Bas Bron) uitgebracht, nadat vorige week bekend werd gemaakt dat hij een contract heeft getekend bij Top Notch. Een move die ik als ik eerlijk ben niet aan zag komen, omdat hij dit jaar juist voor zichzelf heeft bewezen dat hij alleen nog zichzelf nodig heeft om de successen te boeken die hij voor ogen heeft. Maar goed, ook dit zal onderdeel zijn van een groter plan voor het komende jaar – want er zijn grote kanonnen nodig om 2018 te kunnen overtreffen.



Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.