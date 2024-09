Donnie en Raymond van Barneveld praten over diamanten bamischijven, reïncarnatie en Gucci

Het is alweer zo’n twee weken geleden dat Donnie en dartpatser Raymond van Barneveld onze levens onherroepelijk veranderden met de geboorte van hun muzikale liefdeskind 180 Linkerbaan. We zijn zo onder de indruk van deze samenwerking dat we het meest iconische duo sinds ‘patatje’ en ‘met’ uitnodigden op ons kantoor voor een onderonsje dat zijn weerga niet kent. Voor deze nieuwe Back & Forth zetten we Donnie en Raya bij elkaar voor een gesprek over onder meer reïncarneren als een diamanten bamischijf, stunten met Gucci en de beste manier om af te vallen. Ga even langs de snackbar voor wat bittergarnituur en bekijk de video hieronder.