Donnie onthult zijn banden met Illuminati terwijl hij een zelfportret tekent

Hang de vlaggen uit, spring een gat in de lucht en geef ons een perfect getimede virtuele high-five, want Noisey heeft er een nieuwe videoserie bij! In ‘Self Portraits’ dompelen we muzikanten onder in kunstzinnigheid en zelfreflectie. In de allereerste aflevering hebben we niemand minder dan Donnie aka Leonardonnie Da Vinci uitgenodigd om zich van zijn meest artistieke kant te laten zien en zijn vertekende zelfbeeld op papier te zetten. Tijdens het maken van zijn kunstwerk onthult de Amsterdamse rapper ook nog eens zijn banden met de Illuminati en verklapt hij een groot geheim over zijn gingerbeard. Bekijk de video hieronder.

Beluister Donnie’s nieuwe plaat ‘BFMJT’ hieronder.