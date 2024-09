De verborgen wereld van keiharde Britse rap

Voordat Giggs buiten Engeland bekend werd als de gast die Batman-punchlines durfde te droppen op Drake-tracks, was hij een van de rappers die een helder beeld schetste van het Britse straatleven. Deze artiesten praten in hun muziek over geweld, drugsdeals en andere dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

De harde kern van deze scene heeft inmiddels het underground circuit achter zich gelaten en krijgt erkenning van de grote labels. Mike Skinner onderzoekt in onze nieuwe documentaire Don’t Call It Road Rap hoe deze snoeiharde rapvorm past binnen het muzieklandschap van Engeland . Voor de film spreekt hij de grootste namen uit de scene: 67, Section Boyz, C Biz en Corleone komen allemaal voorbij. Hij volgt ze een jaar lang en ziet hoe ze op het rechte pad proberen te blijven. Bekijk de docu hierboven.