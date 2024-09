Doodgewone foto’s van een dominatrix en haar slaaf

De meeste mensen hebben niet direct een BDSM-slaaf in hun omgeving. Of we weten het gewoon niet, want de wereld van BDSM is nogal mysterieus. Professioneel dominatrix Aleta Cai en portretfotograaf Cory Rice willen graag dat we er wat meer van begrijpen en daarom hebben ze – samen met een van Cai’s slaven – de fotoserie Continuous Beings gemaakt. En dat zijn niet bepaald de plaatjes die je van BDSM verwacht.

“Je denkt misschien snel aan een kerker of hotelkamer of een BSDM-ruimte, maar eigenlijk gaat het om de innerlijke ervaring van de slaaf. En die overstijgt al het fysieke en ruimtelijke,” vertelt Aleta Cai, een Chinees-Amerikaanse dominatrix, over de foto’s. Daar is Rice, de fotograaf uit New York, het met eens: “Je ziet een persoon in een ruimte, die eigenlijk geen ruimte is.” Volgens de fotograaf is dat een verwijzing naar de onderlinge dynamiek tussen de meesteres en haar slaaf, die bestaat uit codes en afspraken.

Noch Cai, noch haar slaaf – die ‘b’ heet – is de ster van de fotoserie. Ze leggen me uit dat je BDSM als een soort dans moet zien, want daarin heb je ook een leider en een volger, en zijn er afspraken over wie wat precies doet. Anders dan dans, is BDSM alleen gebaseerd op de effectiefste methodes uit hypnose, neuropsychologie, geloof en het temmen van dieren. Rice probeert met de foto’s te illustreren hoe lichaam en geest van de meesters en de slaaf samenkomen, en te laten zien hoe voorwerpen ze onderling verbinden.

“Zo laten we zien wat BDSM echt is en waar het toe in staat is, dat het iemands leven kan veranderen en hem kan helpen,” vertelt Cai. “Wat je ziet is echt: echte persoonlijkheden met een echt verhaal en een echte relatie.” Tegen een rode en blauwe achtergrond zie je de attributen van Cai en haar slaaf: een zweep, gouden voorbinddildo, hondenfluitje, masker, peniskooi, en hondenriem. De serie legt een buitenstaander uit wat met woorden soms moeilijk lukt: met BDSM komt seks op een hoger psychologisch en spiritueel niveau door toevoeging van enkele voorwerpen, wat eerlijke communicatie en natuurlijk ieders bereidheid om te spelen.

“Door mijn jarenlange ervaring weet ik hoe je BDSM esthetisch kunt benaderen en zag ik hoe dat traditioneel gedaan wordt. Ik wilde daar ver vandaan blijven, maar ook trouw blijven aan de esthetische belangen van Cory,” vertelt Cai. “We hebben daar een middenweg in gevonden die voor ons allebei werkte.”

