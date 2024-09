DOOL luidt een nieuw tijdperk in met ‘Here Now, There Then’

DOOL is ontstaan uit de samenwerking van leden uit verschillende Nederlandse metalbands. Na een indrukwekkend optreden op Roadburn 2016 volgde hun debuutalbum. Dat album is een uniek hypnotische mengelmoes van jaren zeventig rock en goth met psychedelische invloeden.

Je zou verwachten dat de Satanische invloeden zouden overheersen bij een band met zoveel leden met een achtergrond in de metal-scene. Dit is niet het geval: de band heeft juist meer een hardrock feel en luistert makkelijk weg. Here Now, There Then is warm geproduceerd, de melodie is uitnodigend en de stem van van Dorst is krachtig maar nooit té.

”Het album gaat over het verleggen van grenzen en gedragspatronen terwijl we stigma’s willen vernietigen. Het is een mantra voor iedereen die dat nodig heeft en op welke manier dan ook kiest om het te gebruiken. Het is het grijze gebied tussen fantasie en realiteit. Een sprookje op een betonnen achtergrond”, zo beschrijft van Dorst het album Here Now, There Then.

Beeld door Nona Limmen