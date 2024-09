Door het mijnen van Ethereum zijn videokaarten niet meer aan te slepen

Ik ben al een tijdje met het idee aan het spelen om een Ethereum-miner te bouwen. Ethereum is vergelijkbaar met Bitcoin in de zin dat het netwerk een eigen versleutelde valuta heeft. Maar het gaat verder: je kunt er ook gedecentraliseerde, op blockchain gebaseerde apps mee maken. De valuta waarmee je op het netwerk betaalt heet Ether. En deze tokens worden gemined met algoritmes.

Maar tot de prijsexplosie van Ether vorige maand kostte het Ethereum-netwerk meer aan elektriciteit dan het opleverde. Toen het op één na meest populaire online valuta ineens gigantisch hard in waarde steeg, besloot ik dat het tijd was om een mijnwerker te worden. Ik deed m’n bouwhelm op en ging op zoek naar de grafische kaarten die de werkpaarden zijn van de meeste Ethereum-mijninstallaties.

Maar ik kwam er al snel achter dat op alle sites de videokaarten compleet uitverkocht waren, en waarschijnlijk pas weer over een paar weken op voorraad zouden zijn. PC Gamer berichtte laatst dat de boom in het mijnen van online valuta waarschijnlijk een wereldwijd tekort heeft veroorzaakt. De vraag is of dit tekort maar tijdelijk is, of dat gamers en miners in spe voorlopig gewoon pech hebben.

Zoals hun naam al doet vermoeden, zijn videokaarten chips die specifiek zijn ontworpen voor het weergeven van afbeeldingen en video’s op een computerscherm. Ze worden meestal gebruikt bij het gamen, om graphics in 3D op het scherm te krijgen. Dat is heel wat anders dan een processor (CPU) doet. Die zijn verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen en uitvoeren van commando’s van de gekoppelde software en hardware. Videokaarten zijn ontworpen om zo efficiënt mogelijk heel vaak dezelfde opdracht uit te voeren.

Videokaarten werken prima om games in 3D op je beeldscherm te krijgen, maar ze zijn echt fantastisch om Ethereum mee te mijnen. Zonder teveel op de technische details in te gaan: om Ether te mijnen, moet je computer constant een cryptografische hashfunctie uitvoeren. Dat is een manier om een grote hoeveelheid data (in dit geval een stukje van de Ethereum-blockchain) om te zetten in een stukje informatie van een vaste grootte (een reeks nummers en letters, feitelijk). Videokaarten werken heel goed om dit heel snel heel vaak te doen.

Toen Bitcoin in 2009 voor het eerst werd gepresenteerd, was het toekomstbeeld dat iedereen vanaf zijn eigen computer Bitcoins zou kunnen mijnen. Maar dat beeld bleek geen lang leven beschoren toen mensen het op gigantische schaal begonnen te doen. Vandaag de dag is het door toegewijde hardware en gigantische Bitcoinfarms in China praktisch onmogelijk om een beetje rendabel Bitcoin te minen. Niet zonder minstens € 10.000 in hardware, in ieder geval.

De ontwikkelaars van Ethereum wilden dit probleem vermijden, dus gaven ze het netwerk een “hard geheugen.” Dat betekent praktisch dat de geheugencapaciteit van je mijninstallatie je geen voordeel geeft, zoals bij Bitcoin wel het geval is. Nog belangrijker is dat het mijnen van Ethereum daarom altijd met videokaarten zal moeten. Bovendien is het bestand tegen gespecialiseerde hardware die het bij Bitcoin mogelijk maakt om op grote schaal te werken.

Het betekent ook dat videokaarten heel schaars zijn geworden.

Stefan Schindler, CTO van Genesis Mining, zegt dat zijn bedrijf videokaarten in bulk koopt. Hij wilde niet zeggen hoeveel ervan ze precies gebruiken voor Engima – de grootste Ethereum-mijnoperatie ter wereld – maar hij zei wel dat ze sinds hun oprichting in 2015 flink gegroeid zijn.

“Enigma begon met een installatie van ongeveer 700 videokaarten en beslaat nu een paar grote gebouwen,” laat Schindler per mail weten. “Met zo’n grootte trek je natuurlijk de aandacht van de hardwarefabrikanten, dus daar hebben we nu overeenkomsten mee.”

Volgens Schindler gebruikt zijn bedrijf vooral Sapphire 470’s, die een grafische kaart van Radeon gebruiken. Hij liet weten dat Genesis op de hoogte is van het tekort aan videokaarten, maar zei ook dat dit niks nieuws is.

“Korte pieken in winstgevendheid van het mijnen van online valuta zorgden al in 2013 voor een toegenomen vraag naar videokaarten,” zei Schindler. “Nadat die piek voorbij was, verkochten veel mensen die thuis hadden zitten mijnen hun videokaarten weer. Dat zorgde toen voor veel hoofdpijn bij fabrikanten die hun eigen spul wilden verkopen.”

Dit gebeurt nu ook al na de laatste Ethereum-boom. Maar in plaats van dat mensen massaal hun videokaarten proberen te lozen, worden hele installaties nu op Ebay en Craigslist aangeboden. Vaak zijn ze te koop voor een paar keer hun marktwaarde, vanwege de hoge vraag. Maar het online kopen van een grafische kaart is niet zonder risico’s. Bij het gebruik voor het mijnen van Ethereum worden ze vaak de hele tijd gebruikt, waardoor ze veel eerder slijten dan wanneer je ze alleen gebruikt om te gamen.

Aan de andere kant gaat Ethereum volgend jaar over van Proof of Work naar Proof of Stake. Zo wordt het netwerk een stuk minder intensief om te gebruiken. Maar het betekent ook dat alle videokaartinstallaties die nu gebruikt worden praktisch nutteloos worden. Dan heb je twee opties: je gaat ze gebruiken om andere digitale valuta mee te mijnen, of je probeert ze online te verkopen.

De cyclus van vraag en aanbod is lastig voor zowel chipfabrikanten als gamers, die vaak maar een of twee videokaarten nodig hebben. Om de tekorten tegen te gaan, zei Schindler dat Genesis samenwerkt met hardwareontwerpers om grafische kaarten te ontwerpen die specifiek bedoeld zijn om mee te mijnen. Zo hoeven ze niet hun toevlucht te zoeken bij videokaarten voor gamers.

“Ik wil geen grafische kaarten van gamers af hoeven pakken,” voegde Schindler toe.

Hoewel AMD, de fabrikant van de Radeon-kaarten, tegen CNBC zei dat het maken van videokaarten voor gamers hun prioriteit blijft, gaan er ook geruchten de ronde dat het bedrijf met deze nieuwe soort videokaarten bezig is. AMD was alleen niet bereikbaar voor commentaar.

Zelf had ik de mazzel dat ik zes videokaarten te pakken kon krijgen voor mijn installatie. Dit was aan het begin van de gigantische groeiperiode van Ethereum vorige maand. Een klein beetje zoeken wees uit dat videokaarten nu zelfs nog schaarser zijn. De kaarten die ik gekocht had begin mei, bleken zelfs enkele uren later al helemaal uitverkocht.

Het einde van de Ethereum-explosie is nog niet in zicht en dat is slecht nieuws voor gamers. Die zullen het waarschijnlijk de komende tijd moeten doen met lang wachten voordat ze een degelijke, betaalbare videokaart kunnen krijgen.