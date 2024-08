Door datamining zijn de duisterste geheimen van Minecraft-spelers nu openbaar

Minecraft werd in 2009 uitgebracht en heeft ervoor gezorgd dat spelers hun eigen virtuele werelden kunnen maken met daarin gigantische standbeelden van Pikachu en ook heeft de game gezorgd voor een stroom nogal irritante Let’s Play-video’s op YouTube. Je zou denken dat we ondertussen alles wel hebben gezien wat Minecraft te bieden heeft. Maar er liggen veel persoonlijke en tragische verhalen begraven op servers die niet meer online zijn.

Minecrafter Matt B., beter bekend als “worldseed” op Reddit, zoekt met datamining naar de donkerste geheimen van spelers. (Omdat hij zijn online en offline identiteiten liever gescheiden houdt, spraken we hem anoniem.) Matt schreef twee programma’s in Java: BookReader.jar en SignReader.jar. Met deze programma’s kunnen Minecraft-maps doorzocht worden op achtergebleven informatieborden en boeken. Vervolgens worden al deze berichten in een tekstbestand gedumpt, waardoor Matt gericht kan zoeken naar termen als “schatkist”. In elke log staan ook de exacte coördinaten van waar het geschreven document in de game te vinden is.

Videos by VICE

Een paar dagen geleden begon hij de subreddit /r/MinecraftDataMining en tot nu toe heeft hij ongeveer 30 vrijwilligers gevonden die hem helpen om al die liefdesbrieven, dagboeken en slechte puberpoëzie op te graven.

“Veel van het materiaal is gewoon een schattig, klein stukje van iemands leven,” vertelt Matt ons op Discord. “Maar soms is het nogal deprimerend.”

Minecraft-spelers kunnen alles wat ze willen op borden en boeken in het spel schrijven. En het is dan ook logisch dat veel van de opschriften te maken met dingen die gamers in het spel doen; er zijn recepten voor healing potions en mededelingen dat iemand zich op privéterrein bevindt. Maar af en toe vindt Matt iets bijzonders.

Ontdekkingen variëren van het uiterst bizarre, zoals een dagboek geschreven vanuit het perspectief van een kip die die onder de grond begraven is, tot vergeten verhalen over eenzaamheid en verdriet. Zo vond Matt een keer iets wat leek op de zelfmoordgedachten die een speler verstopt had in een grot onder een huis op een server die al vijf jaar offline is.

“Als ik vannacht zelfmoord pleeg, dan zullen de sterren nog steeds verdwijnen,” is op een van de borden te lezen. “De zon zal nog steeds opkomen, de aarde zal nog draaien, de seizoenen zullen nog steeds veranderen…”

Een ander bord lijkt een gedenkteken voor een overleden vriend van een gamer te zijn. Het lukte Matt om met de informatie van het monument het overlijdensbericht te vinden. “RIP Charlie,” is op het informatiebord geschreven. “Student, gamer, vriend… Niemand kende hem hier, maar ik zal hem nooit vergeten.”

Niet alle borden zijn deprimerend. Zo vertelt een verzameling van borden het verhaal van gamers die elkaar steeds misliepen en zo uit het oog verloren. Een speler die was gestopt met het spelen van Minecraft, kwam weer terug om erachter te komen dat zijn vriend ook weer offline was.

“Ik denk niet dat jullie ooit terug komen… ~ kat 11/10/15,” staat er op het bord.

“Hé, het is Zmoney. Ja, we zijn allemaal gestopt Minecraft :/,” staat op een ander bord.

Matt raakte geïnspireerd om te gaan dataminen door een onopgelost Minecraft-mysterie. In 2011 had iemand een schatkist met – naar verluidt – 64 diamanten verstopt op de Aperture Games Minecraft Server. Maar Matt kon de kist nooit vinden. En al die rijkdommen bleven jaren door zijn hoofd spoken.

In de hoop de schatkist en de juwelen te vinden, schreef Matt zijn Java-programma’s.

Toen hij de kist uiteindelijk vond, bleek dat iemand anders de kist al had geplunderd. Hoewel de helft van de diamanten al weg was, vond hij iets wat veel waardevollers: alle geschreven communicatie die op de server achtergebleven was.

Minecraft is enorm: elke map heeft een oppervlakte van vier miljard vierkante kilometer. Door de omvang van deze kaarten was het merendeel van deze gesprekken waarschijnlijk nooit ontdekt. Matt vertelt dat hij met zijn serverarcheologie meestal tussen de 20.000 tot 450.000 tekstbestanden vindt.

Om bijzondere borden te vinden gebruikt Matt de wat meer prikkelende trefwoorden, zoals “Als je dit leest”, “Haat mezelf” en “RIP”. Als een bord of boek opvalt, opent hij de kaart en kijkt hij rond op de server.

“Ik wil niet te veel rondneuzen of zo,” vertelt Matt. “Maar als ik deze dingen niet had gevonden, zou niemand ze ooit nog zien.”

Als jij worstelt met depressieve of suïcidale gedachten, bel dan naar de crisishulplijn 0900-0113 of kijk op 113online.nl.