Door de hoeveelheid huishoudtaken zouden vrouwen korter moeten werken

Een nieuw onderzoek toont aan wat vrouwen al lang wisten: hun gezondheid wordt geschaad door lange werktijden in combinatie met onbetaald werk, zoals het huishouden en de zorg voor kinderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Australian National University en toont aan dat een gezonde werklimiet voor Australische vrouwen 34 uur is, in vergelijking met 47 uur voor mannen – omdat vrouwen veel tijd verliezen aan huishoudelijke en zorgtaken.

Maar de meeste vrouwen met fulltimebanen werken veel meer dan 34 uur per week. Uit de resultaten van het Household, Income and Labours Dynamics in Australia–onderzoek, waaraan 8000 volwassenen meewerkten, blijkt dat twee derde van de fulltimewerknemers meer dan 40 uur per week werken.

“Mannen hebben een tijdsvoordeel op de arbeidsmarkt, iets wat vrouwen niet hebben.”

“Lange werkuren verslechteren de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen, omdat er minder tijd overblijft om goed te eten en jezelf goed te verzorgen,” schrijft Huong Dinh, de hoofdonderzoeker van het artikel. “Gezien de extra eisen die aan vrouwen worden gesteld, is het onmogelijk voor hen om de lange uren te maken die de werkgevers vaak van ze verlangen – tenzij ze bereid zijn hun gezondheid in gevaar te brengen.”

OESO-gegevens uit 2016 laten zien dat vrouwen elke dag gemiddeld 4,5 uur onbetaald werken, bestaande uit huishoudelijke taken zoals koken en schoonmaken, terwijl mannen minder dan de helft van die tijd bijdragen aan onbetaald werk. Voeg daar de verhoogde verwachting van lange (betaalde) werkuren aan toe, en je ziet dat vrouwen er slechter vanaf komen op hun werkplek.

Dit heet tijd-ongelijkheid, en het is iets waar co-onderzoeker Lyndall Strazdins stellig over is. “Mannen hebben een tijdsvoordeel op de arbeidsmarkt, iets wat vrouwen niet hebben,” zegt ze.

Gemiddeld werken Australische mannen 41 uur per week en vrouwen 36 uur per week. Mannen werken deze tijd omdat ze daartoe in staat zijn, zegt Strazdins, omdat ze minder verantwoordelijkheden op het huishoudelijke front hebben. Daarom hebben zij een “aanzienlijke” voorsprong in hun carrière, in de vorm van 100 extra uren per jaar.

“Maar als we vrouwen aanmoedigen om diezelfde uren te werken, laten we ze in principe kiezen tussen gezondheid of gendergelijkheid,” zegt Strazdins.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het “omslagpunt” 39 uur is. Meer dan 39 uur per week werken, verhoogde de kans op geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder angst en depressie. Problemen met de geestelijke gezondheid is de nummer één op het gebied van chronische ziekten voor vrouwen in Australië, en het kost 8 miljard dollar (5,3 miljard euro) per jaar aan gezondheidszorg, en 11 miljard dollar (7,3 miljard euro) per jaar aan verloren productiviteit op de arbeidsmarkt.

Dus wat is de oplossing?

Strazdins zegt dat we met de mannen moeten beginnen. “Zolang we de lange uren van mannen niet omlaag kunnen krijgen, zal dat vrouwen uitsluiten op de arbeidsmarkt. We moeten de mensen belonen die dichter bij onze officiële werkweek van 38 uur werken. Het zal een langzaam en moeilijk proces worden, omdat het een enorme maatschappelijke verandering is.”