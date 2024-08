Door de tentoonstelling van Ted Noten wil je spontaan sieraden met revolvers en goudvissen kopen

Bij het Vrijthof denk je nogal snel aan André Rieu. Maar als het plein even niet vol staat met een nagebouwd Schloss Schönbrunn waarin mensen met klassieke muziek staan mee te zingen, is er ook het Museum aan het Vrijthof vinden. Vroeger kwamen hier monniken bij elkaar om te bidden, maar nu kun je er rondlopen tussen tassen vol juwelen, coke, wapens en goudvissen. Ze zijn van kunstenaar Ted Noten, die ongeveer alle kabinetten en stijlkamers van het museum gevuld heeft met zijn gevaarlijk mooie oeuvre. We spraken hem over kermisattracties, boksers en de vraag die hij hoopte dat we zouden stellen.

“Mijn werk ontstaat vanuit meerdere perspectieven,” vertelt de kunstenaar. “Het komt voort uit een kinderlijke verwondering over de wereld, verontwaardiging en boosheid over de politiek en de drang om iets moois te maken. Het resultaat moet je een flinke mep geven, zoals een goede hoek van een bokser. Mijn werk is af als ik er kippenvel van krijg, of als ik het aan mijn bejaarde buurvrouw – die nog nooit in een museum is geweest – laat zien en zij knikt. Dan weet ik dat het goed zit.”

Het werk van Ted Noten gaat onder meer over de hypocrisie van het museum. Dat wil hij best even toelichten: “Je mag in een museum niets aanraken. Zelfs een bronzen sculptuur niet! Maar wat is er nou mooier dan wanneer mensen even over het hoofd van een beeld aaien?” In de tentoonstelling staat dan ook een werk waar je volop aan mag zitten: “Mr. Claw is zo’n grijpkast van de kermis, die bezoekers uitnodigt om het aan te raken. Je kunt er namelijk sieraden uit hengelen.”

“Ik ben altijd benieuwd waarom mensen mijn werk zo graag in hokjes willen plaatsen,” zegt de kunstenaar als we vragen welke vraag hij hoopte dat we zouden stellen. “Wat maakt het nou uit of ik een object of een sieraad maak? Of je het nou draagt of aan de muur hangt: het heeft net zoveel connotaties met het leven als een schilderij. Het roept vragen op over het lichamelijke en het geestelijke. Over tradities, herinneringen en rituelen. Ik hoop dan ook dat bezoekers sieraden weer als kunst gaan ervaren. Als werken die je laten nadenken over wat het betekent om mens te zijn.”

De tentoonstelling TED: Ted Noten is nog t/m 18 augustus te zien bij het Museum aan het Vrijthof in Maastricht.