Door deze remix van ‘The Ting Goes’ krijg je het wel degelijk warm

In een eindeloze stroom aan memes die voortvloeien uit de inmiddels legendarische studiosessie van Roadman Shaq wordt beweerd dat man’s absoluut not hot is. Bovendien zou ‘de ting’ ongeveer zo gaan als: “skrrrraaaaaaa”, “pa pa pa kla ka”, “skidi ki pa pa”, “prroe poo poo boom”, en “skyaaa”.

Dat het zo klinkt kan ik best wel inkomen, met een beetje inlevingsvermogen kom je al ver, maar ik kan me absoluut niet voorstellen dat de lichaamstemperatuur niet stijgt door zulke geluiden uit te spuwen. Zeker niet als je de remix hoort die Amsterdam Sound System ervan heeft gemaakt.

De twee dj-broers uit Amsterdam springen grandioos en zonder gene op de prroe-poo-poo-boom-bandwagon, en uit empirisch onderzoek op de redactie blijkt dat man’s wel degelijk hot is. Luister hieronder naar wat je dit weekend ongeveer vierduizend keer gaat horen in de club.