Met deze robotarmen krijg je altijd de wc-deur open

Als je Spiderman 2 hebt gezien, ken je de badguy Otto Octavian wel, een wetenschapper die na een bizar ongeluk vier robotarmen aan zijn ruggengraat vast heeft zitten.

Een klein beginnetje is Metalimbs, ontworpen door een team van Japanse wetenschappers van Keio University. Metalimbs is een stel robotische armen die je met je voeten bestuurt. Hiermee kun je volgens de makers de beperkingen overwinnen van een lichaam met maar twee armen. Zo kan je bijvoorbeeld de wc-deur open doen als een kopje koffie en een multomap in de mensenhand hebt.

Had je nu maar een extra arm gehad!

In het filmpje lijkt Dr. Octopus junior nog de voet-oog coördinatie van een kleine baby-octo te hebben, maar het is al wel echt tof om te zien hoe de technologie werkt.

Zoals wijlen Billy Mays echter ooit zei: “But wait, there’s more!” Je kunt de handen/vingers van deze ingenieuze constructie ook vervangen door verschillende opzetstukken. In plaats van een paar menselijke handen zet je met hetzelfde gemak bijvoorbeeld een soldeerbout aan het werk.





Dat de makers een roodgloeiend stuk gereedschap uitkiezen om te laten zien hoe nauwkeurig Metalimbs kan zijn, mag je gerust gedurfd noemen. Ik zou zelf in ieder geval niet geneigd zijn om dat te doen.

Deze constructie is dus nog niet echt heel nauwkeurig en heeft nog een best wel hoog knulligheidsgehalte. Toch zou een extra paar armen goed van pas komen in veel omstandigheden. Bijvoorbeeld op de operatietafel. Het zal wat oefening vergen, maar wie weet worden we in de toekomst wel geopereerd door een chirurg met zo’n apparaat op z’n rug. Scheelt misschien weer een operatieassistent die je buikwand open moet houden.

Metalimbs wordt eind juli officieel aan de wereld gepresenteerd op SIGGRAPH 2017, een conferentie voor interactieve techniek in Los Angeles. Wie weet is na dit evenement het beeld van de mens met robotarmen ineens een stuk dichterbij.