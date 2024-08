Door deze smiechten trapt heel Nederland al jaren in de Urker vistaart-hoax

Verjaardagen en andere feestjes zijn het epicentrum van sterke verhalen. Meestal kun je waanzinnige verhalen het best met een buslading zout nemen. Je klopt de verteller eens op de schouder, roept iets als “ja ja, het is goed met je” en neemt schuddebuikend nog een slok van je biertje. Onlangs vertelde een vriend me een verhaal waarop ik precies zo reageerde. Alleen bleek het echt waar te zijn.

Hij vertelde dat er in Nederland drie jongens zijn die er een sport van maken om absurde Wikipediapagina’s te maken. Een van hun verzinsels is de zogenaamde traditionele Urker vistaart: zoute taart van makreel, zuurkool en metworst. Een combinatie die zo goor klinkt dat precies nul mensen met een normaal cognitief vermogen zich eraan zouden wagen. Behalve chef-kok Robert Kranenborg, chef-kok Julius Jaspers en een handvol nerveuze deelnemers van Topchef die het gerecht afgelopen september opnamen in hun serie De Twaalf Provincies. In elke aflevering geven ze een traditioneel gerecht uit elke provincie een twist, en ja hoor, voor Flevoland was dat de Urker vistaart.

Videos by VICE

Lees verder op Munchies.