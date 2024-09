Door deze twee filmpjes baal ik dat ik nooit een bar mitswa heb gehad

Op 13 januari werd door Mojo bekendgemaakt dat Drake zijn concerten in Amsterdam – die voor afgelopen weekend gepland stonden – had verplaatst. Als oorzaak werd ‘onvoorziene productionele tegenslagen’ genoemd. Met zo’n vage reden is het niet vreemd dat een hoop mensen verbaasd waren dat de Drizzy afgelopen dagen gewoon in Amsterdam was en zelfs heeft opgetreden. Alleen deed hij dat niet in de Ziggo Dome voor duizenden fans, maar tijdens de show van Rae Sremmurd in de Melkweg gisteren en zaterdag op de bar mitswa van een dertienjarige jongetje in het Amstel Hotel.

De volgende theorie is onmogelijk te bewijzen, maar het is best grappig om te bedenken dat jij mogelijk niet naar het concert van Drake bent gegaan omdat 6 God de religieuze reis naar mannelijkheid van een joods jochie moest bijwonen. Naast de Canadese rapper waren blijkbaar onder anderen ook Jamie Foxx, Sunnery James, Ryan Marciano en Lange Frans op dit festijn dat meer heeft gekost dan mijn hele fucking leven.



