Door deze Winamp-emulator wil je Napster afstruinen naar krakende mp3’tjes

Winamp is terug en draait nu gewoon in je browsers. Voor millennials van een bepaalde leeftijd was Winamp hét programma om al die illegaal gedownloade mp3’tjes van Napster mee af te spelen. Dankzij Jordan Eldredge, een programmeur uit San Francisco, kunnen alle mp3-nostalgisten even hun jeugd herbeleven.

Geniet ook even van dat fantastische mp3’tje dat bij het programma kwam:

De nieuwe Winamp voelt precies als het oorspronkelijke programma. Gebruikers kunnen zelfs alle oude skins gebruiken door ze in het browservenster te slepen. Hetzelfde geldt voor al die mp3’tjes die ergens in een map op die ‘Annes cool music’ heet liggen te verstoffen. Het enige wat ontbreekt is Milkdrop 2.0, de visualisatie-plugin waardoor muziek in een extreme LSD-trip veranderde.

Ook al werkt de webpagina nog steeds, toch is de originele Winamp in 2014 gestopt. Hiermee liet Winamp een groot gat in lamavorm achter (de mascotte van Winamp) in de wereld van muzieksoftware. Imitators probeerden deze leegte te vullen en Spotify heeft zelfs een site uit waar je de dienst in de dienst in Winamp-stijl kon gebruiken als eerbetoon. Maar die ass van de lama kreeg nooit zoveel whipping als nu.