Door een miljardenzaak weten we binnenkort misschien wie de uitvinder van Bitcoin is

Journalisten, cryptofans en onlinedetectives proberen al zo’n tien jaar uit alle macht de persoon te ontmaskeren achter de naam Satoshi Nakamoto. Maar de maker van Bitcoin, in het bezit van bijna een miljoen bitcoins – ter waarde van bijna tien miljard dollar – weet zijn identiteit al jarenlang geheim te houden. Dat duurt misschien niet lang meer: een enorme rechtszaak tegen de man die publiekelijk beweert Satoshi Nakamoto te zijn, gaat het mysterie misschien ontrafelen.

De Australische cryptograaf Craig Wright maakte in 2016 bekend dat hij de bedenker was van de meest waardevolle cryptovaluta ter wereld, maar deze bewering werd door velen in twijfel getrokken.

Volgens juridische experts zal deze zaak, die wordt aangespannen door de nabestaanden van een van Wrights zakenpartners, de waarheid over Nakamoto eindelijk onthullen.

Sinds Wright liet weten dat hij niets meer zou doen om te bewijzen dat hij daadwerkelijk Satoshi Nakamoto was, is er weinig meer van hem vernomen.

Nu wordt hij aangeklaagd door de erfgenamen van Dave Kleiman, die een informaticus en cybersecurity-expert was. Er zijn veel mensen die geloven dat niet Wright, maar Kleiman de werkelijke maker van de Bitcoin was.

Waar gaat de zaak over? De claim is dat Wright 1.100.111 bitcoins van Kleiman stal, die samen de waarde hebben van 10.236.532.855 dollar. Daarnaast claimen de erven dat Wright “onrechtmatig en naar wetens” hun handelsgeheimen over blockchaintechnologieën “op kwaadwillende wijze” heeft doorgespeeld.

Maandagavond vroeg een twitteraar wat Craig Wright van de zaak vond. Die reageerde op de tweet met één woord: “hebzucht.”

Volgens een expert is het onontkoombaar dat de rechtszaak de identiteit van Satoshi Nakamoto onthult.

De aanklagers worden bijgestaan door Boies Schiller Flexner LLP, die ook Al Gore heeft vertegenwoordigd in de zaak, die de resultaten van de presidentiële verkiezingen van 2000 in twijfel trok.

Volgens Bitcoin-securityspecialisten WizSec klopt er niets van Wrights beweringen, noch van die van de erven Kleiman. Het bedrijf schrijft in een blogpost dat geen van beiden de rechtmatige eigenaar is van de bitcoins.

“De bitcoins waar ze het over hebben zijn enkel een fantasie: ze bestaan helemaal niet,” staat in de blogpost geschreven. “De rechtszaak is een onbenullige ruzie over niet-gerelateerd geld dat aan geen van de partijen toebehoort.”

Wie was Dave Kleiman?

Kleiman was een helikoptertechnicus, maar raakte na een motorongeluk verlamd, waardoor hij de rest van zijn leven doorbracht in een rolstoel. Hij ontmoette Wright op een online cryptografenforum in 2003. Volgens de aanklagers werkten de twee samen aan het whitepaper over hoe Bitcoin en blockchain zouden moeten werken, en publiceerden deze onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto in 2008.

Wright en Kleiman zetten in 2011 ook een bedrijf op in Florida, W&K Info Defense Research LLC, waarmee ze focus leggen op cybersecurity.

De klagers zijn er niet zeker over of een van de twee (of allebei) de Bitcoin daadwerkelijk hebben ontwikkeld.

De aanklacht gaat verder: “om onduidelijke redenen kozen ze ervoor om zelfs hun vrienden en familie niet te vertellen over wat ze te maken hadden met Bitcoin. Maar je kunt er niet omheen dat ze vanaf het begin af aan betrokken waren bij Bitcoin, en dat ze allebei een enorm aantal Bitcoins bezaten tussen 2009 en 2013.”

Tien maanden na de dood van Dave Kleiman krijgt zijn 94-jarige vader, Louis Kleiman, een e-mail van Wright, waarin hij schrijft: “jouw zoon Dave en ik zijn twee van de drie belangrijkste personen achter Bitcoin.”

Dave Kleiman overleed in april 2013, vlak voordat Bitcoin een grote hit werd, na een lange strijd tegen een antibiotica-resistente infectie (de ziekenhuisbacterie MRSA). Toen hij stierf, was niemand in zijn familie op de hoogte van zijn aandeel in de ontwikkeling van Bitcoin. Ook wisten ze niet dat hij in het bezit was van een enorme hoeveelheid bitcoins.

Volgens de aanklacht maakte Wright gebruik van het feit dat geen van Kleimans familieleden van de situatie afwist. Hij stelde een aantal contracten op die ervoor zorgden dat de crypto-erfenis werd overgemaakt naar Wright en zijn bedrijven.

Om dit te kunnen bolwerken, zette Wright nepdata op de contracten en gebruikte hij een digitaal lettertype genaamd Otto om Kleiman’s handtekening te vervalsen, aldus de aanklacht.

Gruwelijk tafereel

De dood van Kleiman blijft vooralsnog een mysterie. “Dave werd dood gevonden in zijn huis. Het was een gruwelijk tafereel,” zo vermeldt de aanklacht. “Zijn lichaam was aan het rotten, er waren rolstoelsporen met bloed en ontlasting en er lagen open flessen alcohol en een geladen pistool naast hem. Er werd een kogelgat gevonden in zijn matras.”

Wright en Kleiman begonnen een Bitcoin-miningoperatie die hen meer dan een miljoen Bitcoins opleverde. Ze bewaarden deze in de Seychellen, in het Verenigd Koninkrijk en in Singapore.

Ook na Wrights bewering Nakamoto te zijn bleef er veel speculatie bestaan. Toen Wrightvervolgens geen verdere bewijzen ervoor wilde leveren, bleek de discussie wokeren in de media en de Bitcoin community. Op het lijstje van meest-waarschijnlijke Nakamoto’s staan Gavin Andresen, Hal Finney, Nick Szabo en de beruchte Dorian Nakamoto.

Wright woont momenteel in Londen, waar hij de hoofdonderzoeker is van beginnend blockchainbedrijf, nChain. Hij heeft honderden patenten gedeponeerd die met Bitcoin en blockchaintechnologie te maken hebben.

