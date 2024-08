Door het einde van netneutraliteit kunnen providers cryptocurrencies dwarsbomen

Eén bitcoin gaat nu in de richting van € 8400, maar iedere cryptocurrency-enthousiast die weet waar hij het over heeft, zal je vertellen dat dit nog maar het begin is. Bitcoin bestaat namelijk nog maar sinds 2009.

Cryptocurrencies hebben pas net hun melktanden, maar experts maken zich nu al zorgen dat het afbreken van netneutraliteit ze kwetsbaar maakt, omdat het in Amerika zo mogelijk wordt voor internetproviders om toegang tot cruciale toegangssites te verbieden of ze duurder maken om te gebruiken.

Maar wat is er dan precies aan de hand in Verenigde Staten? Op 14 december stemt de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) over het intrekken van beschermingen uit het Obama-tijdperk van de zogeheten “Telecommunications Act.” Dit moest ervoor zorgen dat de FCC praktijken als het beperken van internetsnelheden en invoeren van betaalde snellere verbindingen tegen kon gaan. Dankzij deze wetgeving moesten internetproviders alle content als gelijk behandelen. Dit terugdraaien zou betekenen dat ze zelf kunnen bepalen aan welke content ze voorrang geven.

In het verleden zag dat er ongeveer als volgt uit. Verizon bande Google Wallet in 2011 (hoewel de ban daarna werd teruggedraaid) omdat de provider aan een eigen betalingsdienst aan het werken was. In 2014 moest Netflix flink dokken aan een andere Amerikaanse provider, Comcast, om ervoor te zorgen dat klanten snellere streams bleven krijgen. Jaren eerder, in 2007, maakte Comcast torrent-traffic langzamer. In al deze gevallen ging het gebruiksgemak flink achteruit.

Wat heeft dit met cryptocurrencies te maken? Nou ja, cryptocurrencies zijn geld op het internet, en veel mensen kopen en verkopen ze op gevestigde, openbare websites: beurzen. Hoewel geen enkele internetprovider tot dusver heeft gezegd het te zullen doen, kan elke provider die besluit dat hij Bitcoin niet meer op zijn netwerk wil de toegangssnelheid van beurzen beperken, of een toeslag vragen, of toegang helemaal blokkeren.

“De gemiddelde persoon gaat naar Coinbase om Bitcoin, Ethereum of Litecoin te kopen, en die site is makkelijk te blokkeren,” zegt Marvin Ammori, een advocaat die in het bestuur zit van digitale actiegroep Fight for the Future, aan de telefoon. “Als een bepaalde provider monopolist is in een bepaalde regio, kan die provider bepalen dat een bepaalde Bitcoinbeurs voorrang heeft.”

Volgens hoogleraar informatica aan Cornell University professor Emin Gün Sirer lijden individuele gebruikers hier vooral onder, zelfs als populaire sites als Coinbase braaf betalen voor sneller internetverkeer.

“Peer-to-peer-applicaties kunnen er flink onder lijden omdat ze niet in de top 100 van populairste bestemmingen van het internet staan,” zegt Sirer aan de telefoon. “Providers kunnen zeggen dat het ondersteunen van die diensten die buiten de top 100 vallen meer geld kost, en dat gebruikers die kosten moeten gaan dragen.”

“Ik maak me vooral zorgen dat je straks niet meer je eigen node kunt runnen,” gaat Sirer door. Een “node” is een computer in een netwerk die met andere computers communiceert, bijvoorbeeld in het gedecentraliseerde netwerk van een cryptocurrency. Het langzamer maken van nodes zou alleen kunnen als een provider internetverkeer bijhoudt op IP-niveau, merkt Sirer op, en niet als die provider alleen naar een bepaald protocol zoekt.

Investeerders in cryptocurrencies, samen met voorstanders van internetvrijheid en academici, zijn geheel begrijpelijk bezorgd dat het einde van netneutraliteit een slechte impact gaat hebben op hun inkomen.

“Blockchain en cryptocurrencies gaan vooral om het ontwikkelen van nieuwe peer-to-peer-applicaties en internetprotocol – precies het soort protocol dat [internetproviders] vaak geblokkeerd hebben,” zei Nick Grossman, manager van een investeerder in durfkapitaal, Union Square Ventures per mail. Zijn bedrijf heeft geïnvesteerd in verschillende cryptocurrency-ondernemingen. “Dus we moeten ons zeker zorgen maken dat de ontmanteling van de open internetregels door de FCC innovatie schaadt in het ecosysteem blockchain en cryptocurrencies.”

Wat kunnen mensen die in de cryptocurrency zitten doen om ervoor te zorgen dat het slopen van netneutraliteit hun lievelingstechnologie niet beïnvloedt? Als je in Amerika woont, kun je een verkozen vertegenwoordiger bellen, of je kunt helpen met campagnes die bedoeld zijn om beleidsmakers van gedachten te laten te veranderen over dit onderwerp (zoals Battle for the Net of Fight for the Future). “We moeten dit op politiek niveau bestrijden,” zegt Sirer.

En dit gaat natuurlijk allemaal over de Verenigde Staten, maar omdat de VS zo’n grote invloed heeft op hoe de cryptowereld zich ontwikkeld, moeten wij ons in Nederland ook zorgen maken.

Als Bitcoin immers alles is dat voorstanders claimen, gaat deze technologie de wereld misschien nog wel eens veranderen. Het zou zonde zijn om het ten onder te zien gaan door plat winstbejag.

“In het verleden is er altijd ruzie geweest tussen internetproviders en peer-to-peer-diensten als BitTorrent,” zegt Holmes Wilson, medeoprichter van Fight for the Future. “Als dit doorgaat, kunnen providers Bitcoin en Ethereum als consumentenapplicaties vernietigen zonder het ook maar te proberen.”