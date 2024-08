Door jouw onstilbare avocadohonger drinken ze in Chili water met poepbacteriën

Kun je je de tijd voor onze obsessie met avocado’s nog herinneren? Van de hopen guacamole bovenop onze nacho’s tot de plakken toast die onze Insta-tijdlijnen sieren, de verleidelijke groene vrucht staat tegenwoordig net zo vaak op onze boodschappenlijstjes als eieren en melk. Mensen gebruiken avocado’s tegenwoordig zelfs om verlovingsringen in te verstoppen – mensen die wij niet kennen en ook niet vrijwillig mee zullen omgaan, voor alle duidelijkheid.

Maar dit is het ding met avocado’s. Het is een subtropisch gewas dat alleen kan groeien in specifieke ecosystemen. Alleen warme, vochtige klimaten, zoals in Mexico, Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied, zijn perfect voor deze vrucht. Dat wil zeggen dat als je ergens woont waar de winters koud zijn en je een avocadootje eet, je er donder op kunt zeggen dat ze ergens ver, ver vandaan komen.

Dat is ook het geval voor Nederland, het land dat de meeste avocado’s ter wereld importeert. Uit onderzoek blijkt dat het Nederlandse enthousiasme voor geïmporteerde avocado’s het leven uit de Chileense gemeente Petorca zuigt. Daar wordt de grootste hoeveelheid avocado’s van het land geproduceerd en vervolgens geleverd aan supermarktketens als Lidl en Aldi. En om aan de Nederlandse vraag naar de vruchten te voldoen – die in de periode van juli 2015 tot juli 2016 bijvoorbeeld met 380,9 procent groeide – leiden de telers nu illegaal grondwater naar de gewassen, wat tot droogte elders in de regio leidt. Hierdoor worden dorpelingen gedwongen om water te drinken dat door de regering wordt geleverd, en de bewoners beweren dat het water is besmet. Daardoor zijn ze genoodzaakt om het te koken of hun geld te besteden aan flessenwater.

“Er zijn hier meer avocado’s dan mensen, maar alleen de mensen zitten zonder water. De avocado’s nooit,” zegt Veronica Vilches, een activist die helpt om het ‘drinkbare’ water te verdelen.

Petorca is een droog gebied waar weinig regen valt. De gemeente is afhankelijk van grondwater om het dichte netwerk van avocadoplantages in leven te houden. Het helpt ook niet dat de avocado een uiterst dorstige vrucht is: voor slechts één kilo van die groene bollen is tweeduizend liter water nodig. Dat is meer dan vier keer zoveel als nodig is voor dezelfde hoeveelheid sinaasappels en tien keer zoveel als nodig is voor een kilo tomaten, volgens het Water Footprint Network.

De dorpelingen zeggen dat de avocadotelers illegale waterleidingen en putten aanleggen, waardoor het water van rivieren wordt afgetapt en ze hierdoor opdrogen. In 2011 speurde het Chileense waterschap minstens 65 van deze ondergrondse kanalen op met satellietbeelden – en het probleem is sindsdien alleen maar groter geworden.

Het gevolg daarvan is dat er weinig schoon water overblijft voor de bewoners om te drinken, hun eigen tuinen te bewateren en zich te wassen, zeggen ze.

“Elke gecultiveerde hectare vraagt honderdduizend liter water per dag, een hoeveelheid die overeenkomt met wat duizend mensen per dag gebruiken,” vertelt Rodrigo Mundaca, een landbouwkundige en activist, tegen The Guardian.

Foto via Flickr-gebruiker Ruth Hartnup

Als gevolg van de droogte krijgen de bewoners van Petorca per dag maar 50 liter water geleverd per truck. Maar ze zeggen dat het water goor en vervuild is. In 2014 bleek uit een test dat dit water vol coliform zat, bacteriën die ook in poep worden gevonden.

“We drinken water met stront erin, zodat we goede avocado’s naar Europa kunnen sturen,” zegt Vilches. Het British Retail Consortium, een vertegenwoordiger van de grootste Britse supermarktketens, zegt tegen The Guardian dat Britse winkeliers de zaak gaan onderzoeken.

Dit is niet de eerste keer dat avocado’s voor meer controverse zorgden dan die ene keer dat het erom ging of er nou wel of geen erwten in guacamole thuishoren. In 2016 werd een groep illegale boeren opgepakt omdat ze een beschermd dennenbos kapten voor hun avocadoteelt. En vorig jaar bleek uit een onderzoek van food-techbedrijf It’s Fresh! dat de koolstofvoetafdruk van avocado’s twee keer zo groot is als die van bananen en drie keer groter dan die van koffie.

De conclusie is duidelijk: avocado’s maken het milieu kapot en verwoesten levens. Het is iets om over na te denken – naast natuurlijk je volledige idioterie – als je nog eens een verlovingsring in een avocado wil stoppen.

