Door Londense restaurants leeft er nu een gigantisch ‘vetmonster’ onder de stad

Londen wordt geteisterd door een rioolmonster. Het is geruisloos en goed verborgen, wordt steeds groter en glibbert als een blubberige basilisk onder de stad door, wachtend op een kans om naar boven te komen en de stad over te nemen.

Even zonder grappen. We hebben het natuurlijk over de vetberg die onder Oost-Londen is ontstaan. Een nachtmerrie van 130 ton gestold vet, olie, servetjes, en vochtige doekjes blokkeert het riool onder de straten van Whitechapel. Het Londense rioleringsbedrijf ontdekte deze vetmonoliet afgelopen maand tijdens een routinecontrole. Even ter vergelijking: deze glibberige Everest is even zwaar als 19 Afrikaanse olifanten, en 250 meter breed – dat is de lengte van de Londense Tower Bridge, of twee voetbalvelden.

Matt Rimmer, hoofd van de Londense rioleringsdienst, vertelde aan The Guardian : “Deze vetberg is een van de grootste die we ooit hebben gezien. Het is een gigantisch monster dat met een hoop machines en mankracht moet worden verwijderd, omdat het is gaan stollen.”

Sinds de ontdekking gaan werkmannen het monster 24 uur per dag met schoffels en hogedrukspuiten te lijf. Het gaat waarschijnlijk nog wel een maand duren voordat de riolering, die nog uit de Victoriaanse tijd stamt, weer vrij is.

Volgens een nieuw onderzoek van het rioleringsbedrijf zijn Londense restaurants mogelijk ook schuldig aan het ontstaan van dit monster.

Uit het onderzoek bleek dat negentig procent van de restaurants op Whitechapel Road – een drukke straat boven de vethoop – hun vet niet opvangen. Dit betekent dat alle olie die van borden, bestek en uit pannen komt, rechtstreeks in het riool terecht komt.

Rioolmanager Stephen Pattendan legt het uit aan The Guardian: “We zeggen niet dat restaurants expres de hele inhoud van hun frituur door de gootsteen gieten, maar deze berg is meer dan alleen wat viezigheid die van borden en pannen komt. Een goede vetafscheider vangt dat allemaal op, zodat het niet in het riool terecht komt en er geen vetberg ontstaat.”

Hij voegde nog toe dat restauranteigenaren die geen vetafscheider hebben, vervolgd kunnen worden. Het rioleringsbedrijf is ook bezig met een campagne om Londenaren op het hart te drukken om geen babydoekjes of wattenstaafjes door de gootsteen te spoelen om dit soort vetbergen te voorkomen.

De vetberg klinkt misschien als een angstaanjagende alien uit een scifi-film uit de jaren tachtig, maar dit monster is niet alleen maar slecht. In een speciale fabriek kan er waarschijnlijk 10 duizend liter biodiesel van gemaakt worden.

Rioolmanager Alex Saunders vertelde ook nog aan The Guardian: “Ook al is de vetberg onze aartsvijand, toch is het goed dat we ‘m een nieuw leven kunnen geven in de vorm van biodiesel. Dat is het beste voor iedereen.”

Misschien kunnen we toch nog van dit enge monster gaan houden.