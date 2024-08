Door ‘Rick and Morty’ is de Szechuan-saus van McDonald’s eindelijk terug

Niet alle dromen zijn bedrog; vooral niet als het dromen zijn over een limited edition McNugget-dipsaus, die voornamelijk bestaat uit een nogal fructoserijke maisstroop. Ja, we hebben het over de McDonald’s Szechuan-saus, een smaakversterker waarvan werkelijk iedereen het bestaan vergeten was, tot een aflevering van Rick and Morty ons herinnerde aan het feit dat de saus ooit in het leven geroepen werd ter promotie van de Disney-animatiefilm Mulan. Inmiddels heeft de saus – met dank aan Rick en Morty – een kleine comeback gemaakt.

In april van dit jaar werd er in de serie op The Cartoon Network een geintje gemaakt over de saus, en in de weken erna konden zowel de bedenkers als de personages van de show het grapje niet meer loslaten. In de desbetreffende aflevering reist Rick, door een opeenvolging van dromen, terug naar een tijd waarin we de plakkerige, zoete Szechuan-saus nog voor lief namen. Later in de aflevering draait Rick door, balt hij zijn vuisten en heeft hij het schreeuwend over een toekomst waarin hij weer toegang heeft tot zijn geliefde saus. “Dat is waar het allemaal om draait, Morty,” zegt hij schuimbekkend. “Ik wíl die Mulan McNugget-saus, Morty! Dit is waar mijn volledige karakterontwikkeling om draait, Morty!”

Zijn wens bleek afgelopen weekend al uit te zijn gekomen, toen Justin Roiland, een van bedenkers van Rick and Morty, via de post een enorme fles met daarin bijna twee liter Szechuan-saus in ontvangst nam.

“Holy shit,” tweette Roiland naderhand, toen hij zich realiseerde dat hij nu de eigenaar was van een enorme hoeveelheid Mulan McNugget-saus. In een bijgesloten brief beschrijft Chef Mike – die op Twitter ook wel bekend staat als McDonald’s-chef Mike Haracz – hoe moeilijk het was om de saus te pakken te krijgen, voornamelijk vanwege de reis die hij moest afleggen naar Dimensie C-1998M, een dimensie waarin het altijd 1998 is. “We hadden gehoopt meer saus mee terug te brengen naar het heden, maar we konden het risico niet lopen om het tijdsportaal langer open te laten staan,” legt Haracz in de brief uit. “Als we het portaal open hadden laten staan, zouden we inmiddels volledig omringd worden door schelpenkettingen, vissershoedjes en boybands. Het was gewoon te riskant, zelfs voor zo’n heerlijke saus als deze.”

“Mensen. We hebben het gewoon voor elkaar gekregen,” werd er op het twitteraccount van Rick and Morty aangekondigd. “WE HEBBEN DE SAUS. “ Ondanks de dramatische bekendmaking lijkt het erop dat Roiland al eerder op de hoogte was van de ’terugkeer’ van de saus. Volgens de Huffington Post vertelde hij vrijdag aan het publiek van Comic Con dat McDonald’s hem een fles Szechuan-saus beloofd had. Niet veel later maakte McDonald’s de belofte waar, en Roiland wist van blijdschap niet waar hij het zoeken moest.

McDonald’s heeft blijkbaar nog drie ladingen Szechuan-saus klaar staan, die afgeleverd zullen worden bij iemand die geen gestoorde wetenschapper is die interdimensionale reizen maakt met zijn kleinzoon. In zijn brief naar Roiland geeft Chef Mike aan dat “slechts een paar bevoordeelde fans de kans zullen krijgen de saus te proeven.” De fastfoodgigant heeft nog niet laten weten hoe dit precies in elkaar steekt.

Zondag tweette McDonald’s een foto van de saus. Iedereen werd verzocht het bericht te retweeten, om de saus uit 1998 weer terug te halen. Toen fans vroegen hoe ze de saus in hun bezit konden krijgen, reageerde McDonald’s enigszins onverschillig: “Houd je interdimensionale satellietontvanger goed afgestemd,” lieten ze weten. “Hopelijk brengen we de saus binnen nu en de komende 97 jaar terug.”

MUNCHIES heeft McDonald’s gevraagd om opheldering, maar wacht nog op een reactie.