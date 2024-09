Door schokjes kan VR eindelijk voelen alsof je echt tegen een muur aanloopt

Tast is nog steeds een van de grootste uitdaging in de virtual reality – de laatste headsets doen hun best om onze ogen voor de gek te houden door ons te laten geloven dat we ergens anders zijn, maar die illusie spat snel uiteen zodra je iets aan probeert te raken.

Een onderzoeksteam van het Duitse Hasso-Plattner Instituut probeert hier verandering in te brengen. De afgelopen jaren hebben fysiotherapeuten gebruik gemaakt van elektrische spierstimulatoren om patiënten hun spieren te laten aansterken. Op dezelfde manier stuurt dit nieuwe apparaat lichte elektrische schokken naar de sensoren in je armen die dezelfde spieren stimuleert wanneer je een tegen een muur duwt of iets zwaars optilt in virtual reality. Dit klinkt raar, maar iets aanraken of optillen voelen net echt en de schokjes doen ook nog eens geen pijn.

Videos by VICE

Beeld via Pedro Lopes

Het doel van het onderzoeksteam is om deze illusie zo goedkoop mogelijk na te maken. Hun apparaatje, te zien in de video hierboven, bestaat niet uit veel meer dan een elektrische spierstimulator in een rugzak en een Samsung GearVR-apparaat met bewegingstrackers. Met andere woorden, als je wordt afgeschrikt door de lompheid van de huidige headsets dan zul je niet snel overtuigd zijn.

Toch kan dit een grote stap zijn in de richting van meer realistische virtual reality. Met zulke technologie zou het zomaar kunnen dat we binnenkort een compleet pak met sensoren geleverd krijgen bij onze nieuwe Vive of Oculus.