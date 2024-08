Door sekswerk kreeg ik mijn zelfvertrouwen en zelfrespect terug

Mensen zeggen vaak over sekswerkers dat ze wanhopig op zoek zijn naar geld. Of dat hun klanten enorme losers zijn. Laat me dat beeld even rechtzetten. Ten eerste heb ik een permanente handicap en kan ik makkelijk leven van mijn uitkering, ten tweede zijn mijn klanten knappe zakenmannen die geen hulp nodig hebben op het gebied van daten. Ik ben een onafhankelijke escort met een neurologische afwijking genaamd dyspraxie, een motorische storing. Ik heb altijd moeite gehad met het vinden (en houden) van een baan. Ik heb namelijk een slecht geheugen, angst voor overgevoeligheid en ik verwerk dingen traag. Van dit werk krijg ik juist zelfvertrouwen, omdat rijke mannen me meer betalen dan ik ooit heb verdiend. Ze nemen me bovendien mee naar chique restaurants, hebben seks met me, en vertellen me hoe geweldig ik ben.

Ik begon met dit werk omdat het me fascineerde, en omdat ik wat extra geld wilde verdienen. Ik sloot me ongeveer een jaar geleden aan bij een site voor sugar daddy’s en werd toen door een man uitgenodigd om naar zijn hotelkamer te komen. Hij wilde met mijn voeten spelen. Vanaf dat moment is mijn carrière als sekswerker langzaamaan op gang gekomen. Met mijn uitkering betaal ik mijn huur en maandelijkse vaste lasten en daardoor hoef ik nooit iets te doen waarbij ik me niet op mijn gemak voel — ik heb gewoon financiële zekerheid. Doordat ik onafhankelijk werk kan ik ook nog eens kiezen met wie ik afspreek, wanneer ik hem zie, hoeveel ik verdien en wat ik ga doen als we samen zijn. Het is zwaarder dan voor een (escort)bureau werken, maar ik weet van mezelf dat ik beter werk als ik alleen ben.

Videos by VICE

Ik ben goed in mijn werk omdat het volledig draait om het leren kennen van verschillende mensen en het omarmen van je seksualiteit, twee van mijn favoriete dingen. Ik heb me nog nooit vernederd gevoeld bij dit werk. Ik voelde me bij andere baantjes wel vernederd. Ik werd elke keer ontslagen omdat ik “dingen niet snel genoeg leerde.” Ik heb jarenlang met een enorme deuk in mijn zelfvertrouwen rondgelopen. Tegenwoordig ontmoet ik regelmatig nieuwe mensen, en ervaar en leer ik nieuwe dingen. Sekswerk is zowel uitdagend als belonend en nu heb ik voor het eerst in mijn leven een baan waarbij ik me goed voel.

Hoe leuk ik het ook vind, het blijft werk. Klanten betalen me om de beste versie van mezelf te zijn en niet om me te horen klagen over hoe moe of ziek ik me misschien voel. Het maakt niet uit of ik liever de hele avond Netflix had willen kijken in plaats van een trio hebben — als ik geboekt word, ga ik naar mijn werk. Net als bij elke andere baan. Het beste deel van de avond is de Uber terug naar huis. Dan ben ik moe van de afgelopen paar uur, maar dan zijn mijn angstgevoelens wel weg, omdat ik naar buiten ben gegaan en iets leuks ben gaan doen. Als ik een pauze moet nemen van mijn werk omdat ik oververmoeid raak, kan ik dat gelukkig gewoon doen. Ik werk namelijk voor mezelf en ik verdien bakken met geld.

Sekswerk heeft me geleerd dat tijd waardevol is. Ik ben getraind in het bepalen wat mijn diensten kosten. Ik had nooit gedacht dat ik een baan zou kunnen vinden die bij me paste, maar als escort kan ik werken zonder last te hebben van mijn handicap. Bovendien kan ik geld sparen voor als het wat minder met me gaat. Ik heb dingen kunnen kopen voor mezelf en de mensen waar ik om geef. Dat zou met alleen een uitkering niet lukken. Omdat ik dit allemaal legaal mag doen naast mijn uitkering, kan ik net als iedereen mijn salaris gewoon bij de belasting aangeven.

Mijn zelfvertrouwen en zelfrespect zijn enorm gestegen door dit werk. Ik heb vroeger talloze ervaringen gehad met dates die ongevraagd mijn grenzen wilden verleggen. Bij mijn klanten heb ik geleerd dat ik meteen duidelijk moet zijn over mijn grenzen en dat het geld kost om die te verleggen. Hij wil anaal? Dat kost veel meer. Hij wil dat ik langer blijf? Dat kost nog meer. Hij probeert het condoom af te doen als ik niet kijk? Gelukkig betaalt hij me vooraf, want als zoiets gebeurt dan stop ik gelijk, en hou ik zijn geld.

Omdat dit werk nu eenmaal is wat het is, check ik altijd referenties. Als ik zo intiem met iemand word, moet ik weten wie ze zijn. Als iemand zijn identiteit niet wil prijsgeven, hoef ik ze niet te zien. Veel van mijn klanten willen discreet blijven, maar dat betekent niet dat ze anoniem zijn. Ik heb het geluk dat al mijn klanten tot nu toe geweldige mannen waren en dat veel ervan mijn vaste klanten zijn geworden. Eén van mijn favorieten was een man van in de veertig. Zijn vriendin kon geen seks hebben omdat het pijn deed. Zij gaf hem toestemming om naar mij te gaan. In plaats van gewoon seks hebben wilde hij vooral een goed gesprek voeren. Een andere man was in de dertig. Hij was eenzaam en zijn relatie was net uit gegaan. Hij wilde ook seks natuurlijk — maar hij wilde vooral in bad gaan, knuffelen en Netflix kijken. Dit werk helpt niet alleen om mij over mijn angsten heen te laten komen, maar ook mijn klanten.

Mensen denken dat mannen die escorts huren verschrikkelijk zijn en vrouwen slecht behandelen. Maar al mijn klanten hebben me met meer respect behandeld dan de meeste mannen waarmee ik heb gedatet. Ze kopen bloemen, koken voor me, houden de deur voor me open en geven me complimentjes omdat ze willen dat ik me op mijn gemak voel en het leuk met ze vind. Ze hebben zichzelf nog nooit opgedrongen of me als een seksobject laten voelen. Ze zijn eigenlijk best wel verlegen in het begin en willen het rustig aan doen. Het draait niet om even snel neuken en weer gaan. Als dat zo was, zou je jezelf beter, en goedkoper, kunnen aftrekken.

Gezelschap is een hele normale behoefte. Sommige klanten hebben het te druk om te daten, of hun vrouwen willen geen seks. Als ze bij mij komen, redt dat hun huwelijk. Ik ben hier niet om te oordelen. In mijn eigen relaties zie ik mezelf vaak als een last vanwege mijn handicap. Als ik niet aan het werk ben, laat ik niet altijd de beste kant van mezelf zien en ben ik vaak de vrouw die zich zorgen maakt over haar gezondheid. Waarom voel ik me niet goed? Hoe kan ik me beter voelen?

Soms willen mensen gewoon iets ongecompliceerds naast hun primaire relatie. Verschillende mensen kunnen verschillende dingen geven — daarom ben ik tevreden met mijn polygamie. Als ik een date heb, ben ik eerlijk over mijn handicap en over mijn werk. Gelukkig vinden mijn partners dat niet erg en steunen ze me.

Er zijn zoveel verschillende vormen van sekswerk — porno, strippen, webcammen, telefoonseks etc. — en zoveel verschillende manieren voor vrouwen, mannen en transgender personen om geld te verdienen. Ik voelde me heel slecht omdat ik bij geen enkele baan uit de verf kwam, maar nu verdien ik meer geld dan ooit.

Natuurlijk is sekswerk niet voor iedereen, maar iedereen kan het doen.