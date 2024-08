Door te sprinten voelt Fleur Jong zich alsof ze vliegt

Nadat ze op haar zestiende in een toxische shock raakte door een bacterie, moesten haar onderbenen geamputeerd worden en acht vingers gehalveerd. Fleur kreeg een nieuw lichaam. Ze had in eerste instantie geen idee wat ze daarmee zou kunnen, maar ze vond vrijheid in het rennen op blades.

Sport heeft Fleur weer een doel gegeven. Door te sprinten voelt Fleur zich alsof ze vliegt. En door keihard te trainen, behoort ze nu tot de beste sprinters op blades ter wereld. Ze deed al mee aan de Paralympische Spelen en doet deze week mee op het WK atletiek in Londen. volgde Fleur in aanloop naar het WK.

