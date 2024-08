Doorgewinterde vuistneukers vertellen alles over vuistneuken

Je hele hand laten verdwijnen in een opening die over het algemeen kleiner is dan die hand; dat is in het kort waar het op neerkomt bij vuistneuken. De meeste mensen vinden dat goor, hoewel vuistneuken niet per se smeriger is dan gewoon neuken. Toch impliceert zo’n vuist ‘geweld’ en daar knappen veel mensen op af. Er kleeft dus een stigma aan vuistneuken.

Maar voor een boel mensen is dat stigma onterecht. Voor hen staat een vuist gelijk aan feest. In het kader van een eerlijk en stigma-vrij gesprek over seks in al zijn facetten, spraken we vier mensen die er dol op zijn, zowel het fisten als gefist worden.

Ze spraken over hoe ze in aanraking kwamen met het vuistneuken, hoe het voelt en waarom het zeg maar echt hun ding is. Sommige namen zijn gefingeerd, omdat ze niet wilden dat vrienden en familie ervan afweten.

Kathy

Leraar, 45

Mijn eerste vuistervaring was met mezelf. Ik had geen idee waar ik mee bezig was. Het was niet alsof ik op een dag wakker werd en dacht: nou, ik ga mezelf vandaag eens fisten. Ik dacht alleen dat als de lul van mijn vriend in mijn vagina paste, ik ook best mijn hand zou kunnen gebruiken. Dus ik begon gewoon te masturberen met een of twee vingers, maar uiteindelijk zat mijn hele hand erin. Ik kreeg het beste orgasme van mijn leven. Sindsdien ben ik op zoek naar datzelfde gevoel.

Het jammere van vuistneuken is dat je het niet goed zelf kunt doen. Je hebt iemand anders nodig, wat sowieso beter is. Ik geniet van een hele arm in mijn vagina om dezelfde reden dat het lekker is om een tong in je mond of in je oor te hebben. Het is gewoon genot. Alles in het leven draait om genot. Het gevoel dat mijn kutje de arm van mijn vriend opeet is fantastisch. Dat windt me op, maar het gaat ook over macht.

Ik voel me krachtig als mijn vriend mij vuistneukt, omdat ik degene ben die erom vraagt. Ik ben degene die de intensiteit bepaalt. Ik geef de bevelen. Soms geef ik hem zelfs een klap in zijn gezicht als hij in me zit. Als we normaal neuken is hij de baas. Geen idee waarom, maar zo werkt het nou eenmaal.

Voor mij maakt vuistneuken deel uit van het herontdekken van mijn seksualiteit. Ik ben een lerares van middelbare leeftijd en ik verloor mijn maagdelijkheid aan mijn eerste man. Na zijn dood dacht ik dat mijn seksualiteit tegelijk met hem begraven werd. Maar ik besloot om gelukkig te zijn en met mijn leven – en vooral ook mijn vagina – te doen wat ik wilde. Wat denk ik de reden is dat mensen niet openlijk over vuistneuken praten, is omdat ze hypocriet en conservatief zijn. Vuistneuken is geen monster dat verstopt moet worden in een donkere slaapkamer. Ik zou dit gesprek dolgraag hebben met mijn zus of mijn vriendinnen. Maar ik weet ook dat ze me zouden veroordelen. Zij denken dat seksualiteit saai is en niet creatief kan zijn. Ik heb een beetje medelijden met ze.

Joshua

Modeontwerper, 28

Dit is de eerste keer dat ik over vuistneuken praat zonder dat ik er een drankje bij aangeboden krijg. Persoonlijk hou ik ervan om te ontvangen. Ik zou zelf nooit mijn vuist in iemands kont steken. Ik heb het ooit een keer geprobeerd, maar het was niks voor mij. Ik ben bottom. Sterker nog: ik ben enorm bottom. Ik heb denk ik nog nooit iemand ontmoet die van allebei hield. Over het algemeen zijn mensen top of bottom, en niet allebei.

Vuistneuken voelt eigenlijk gewoon alsof je door een extreem grote pik wordt geneukt. Eerst denk je: dat past nooit. Maar zodra hij erin zit, voel je je de gelukkigste persoon op aarde. Mag ik je een tip geven? Probeer het op z’n minst een keertje, en vertel me dan hoe saai je seksleven was.

Ik hou het niet bij, maar ik denk dat ik meer dan twintig keer gevuistneukt ben. Elke keer met een andere gast, want ik blokkeer ze altijd meteen als we seks hebben gehad. Ik heb ze allemaal leren kennen via Grindr. Ik zou een vriendje nooit vragen om me te vuistneuken, uit angst dat hij me te kinky zou vinden. Ook doe ik het eigenlijk alleen als ik high ben. Ik ben dol op coke. Ik stop het niet alleen in mijn neus, maar ook in mijn reet. Het maakt de ervaring van gefist worden veel comfortabeler. Meestal leer ik iemand kennen via een app, dan gaan we snuiven, vervolgens maak ik mijn kont schoon en gaan we neuken.

Een keer vergat ik om mijn kont goed schoon te maken. Ik had erg veel gezopen die avond en ik voelde me niet goed, maar ik vroeg een gast om langs te komen om me te fisten. Nou moet je je even die ene scène uit American Beauty voorstellen, waar de blonde actrice op een bed vol rozen ligt. Vervang nu de rozen door stront. Dat is wat er gebeurde. Ik hoop heel erg dat die jongen me kan vergeven voor die vreselijke ervaring, en ik hoop ook dat ik hem nooit ergens tegenkom.

Leo

Escort, 27

Ik ben zelf nog nooit gefist – ik werk niet als bottom – maar ik heb het zelf wel vaak gedaan. De meeste klanten willen doorgaans gewoon normale, goede seks, maar degenen die gevuistneukt willen worden hebben vaak een specifieke fetisj. Hoe vaak ik het verzoek krijg, hangt denk ik af van de lokale homogemeenschap. Ik denk dat het me vaker gevraagd zou worden als ik in Europa zou wonen. Het is me nog nooit gevraagd door een vrouw. Ik denk dat het een mannending is. In mijn ervaring zijn het de mannen die hun seksleven naar een volgend level willen tillen.

Ik denk niet dat je veel voor hoeft te bereiden als je gefist wil worden. Ik probeer gewoon om het langzaam en voorzichtig te doen, zodat er niks kapotgaat. Het belangrijkste is dat je veel glijmiddel gebruikt. En dan bedoel ik ook echt veel glijmiddel. En je moet ervan genieten. Soms begin ik met mijn vingers te spelen in iemands reet en dan word ik stijf. Soms kunnen mensen de vuist maar tot de pols hebben, soms past er een halve arm in en bij anderen krijg ik mijn volledige onderarm erin. Ik ben niet degene die dat beslist. Maar het zal je verbazen hoe groot het rectum is. Je kan er prima een arm in kwijt zonder organen te beschadigen.

Nou, en als de tijd op is, ga ik douchen. Ik draag wel rubberen handschoenen of een condoom om mijn hand, dus het blijft allemaal schoon, maar toch wil ik meestal lekker douchen. En voordat je het vraagt: ja, alles trekt weer samen. Het is gewoon een spier. Sommige mensen zijn strakker dan anderen, maar je blijft niet achter met een gapend gat.

Ik weet niet wat voor advies ik verder nog kan geven. Misschien dat je het eens moet proberen als het je wat lijkt. De eerste keer gevuistneukt worden is nogal een belevenis en je moet je er veilig bij voelen. Probeer je niet te laten remmen door een of ander moreel conflict of door angst, maar geniet ervan.

Sergio

Danser, 32

De laatste keer dat ik gefist werd, was in december. Ik herinner met nog dat ik naar de kerstboom keek terwijl de vuist van mijn ex-vriendje mijn kont in gleed. Daarna deed ik het bij hem. Ik kan makkelijk klaarkomen van allebei, maar gefist worden geniet mijn voorkeur. Het is een uniek gevoel. Maar ik vind het vervelend dat mijn partner handschoenen moet dragen, want dat is oncomfortabel. Ik gebruik nu PrEP, dus ik hoef geen condoom te gebruiken bij normale seks, maar wel als ik gevuistneukt word.

Vuistneuken heeft voordelen. Bijvoorbeeld als je naderhand moet poepen – het is vloeibaar, het is bevrijdend, het is heerlijk. Ik vertel je dit omdat je de eerste keer doodsbang zult zijn dat je tijdens het fisten moet kakken. Maar daarna is het zo bevrijdend om te poepen, in de wetenschap dat je dat niet gedaan hebt op plekken waar het niet mag.

Het gekste wat me ooit gebeurd is, was dat een man vroeg of hij zijn telefoon in mijn kont mocht stoppen. Hij wilde de binnenkant filmen. Ik was nieuwsgierig en geil, dus ik zei: “Is goed, maar doe wel voorzichtig.” Dus we probeerden het, maar het resultaat was te donker. Misschien was de camera op zijn telefoon niet goed genoeg om mooie reetkunst te produceren.

Ik heb weleens geprobeerd om in het openbaar over fisten te praten, maar dat is net als over je veganisme te beginnen bij een barbecue. Mensen beginnen direct met hun ogen te rollen. Ik zou er graag open over zijn. Ik denk dat hoe meer we erover praten, hoe minder mysterieus het wordt.