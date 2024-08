Het dorp waar iedereen een ufo heeft gezien

Toen ik tijdens mijn reis door Argentinië in gesprek raakte een vrouw die geneeskrachtige kristallen verkocht, zei ze dat ik absoluut naar Capilla del Monte moest gaan. “Het is de spirituele hoofdstad van Argentinië.”

Ik had al veel gehoord over dit plaatsje in de buurt van Córdoba. Het staat bekend om de vele ufo’s die er te zien zijn – zoveel dat het in lokale media ook wel “het dorp waar iedere inwoner weleens een ufo heeft gezien” werd genoemd. Volgens de lokale bevolking hebben deze buitenaardse activiteiten te maken met de ondergrondse alienstad die naast dit dorpje onder de bergen ligt, die ze ‘ERKS’ noemen. Een prima reden voor duizenden toeristen om jaarlijks naar Capilla del Monte af te reizen.

Toen ik een maand eerder in Brazilië was, vertelde een wandelgids me dat hij niet bang was voor jaguars of giftige slangen, maar wel voor “de figuren die in en uit de verblijfplaats bij de heuvels van Chapada Diamantina kwamen” – een nationaal park in het oosten van Brazilië. Deze wezens zouden volgens hem hun dna hebben “vermengd” met dat van de lokale bevolking, wat hun “vreemde gedrag” zou verklaren (volgens anderen kon het ook te maken hebben met het roken van wiet).

Hoewel mensen vaak heteluchtballonnen, straaljagers of natuurlijke fenomenen aanzien voor vliegende schotels, zijn er de laatste tijd ook veel geloofwaardige getuigen geweest die beweren ufo’s te hebben gezien. Zoals Amerikaanse straaljagerpiloten, die vreemde objecten zagen vliegen tijdens een van hun missies. Een paar maanden geleden bevestigde de marine dat deze waarnemingen onverklaarbaar waren – en dus een ‘ongeïdentificeerd vliegend voorwerp’.

Capilla del Monte is exemplarisch voor de populariteit van ufo-verhalen. Op de ochtend dat ik er aankom lees ik op een lokale nieuwssite dat een vrouw klaagde dat haar man al een paar dagen vermist was. Nadat hij terug was gekomen beweerde hij te zijn ontvoerd door aliens, en onderworpen was geweest aan “vreselijke dingen”.

Een alien-monument in Capilla del Monte (foto door Marc Bonomelli).

Het dorp kreeg vooral bekendheid op 9 januari 1986, toen drie inwoners – waaronder een kind – beweerden dat ze een gigantisch rond schip met ramen zagen landen naast een berg, en een afdruk van 12 meter lang en 64 meter breed in het gras achterliet. Sindsdien zeggen meer en meer mensen dat ze vreemde dingen in het gebied hebben gezien, zoals lichtbollen die in formaties rondvliegen, schotels, mensachtige figuren en spoken van licht.

Capilla del Monte had al snel door hoe ze een slaatje konden slaan uit deze aandacht: een jaarlijks Alien Festival, winkeltjes met buitenaardse spullen en reisbureaus die speciale ufo-tours aanboden. 21 jaar geleden kwam het observatiecentrum, en sommige inwoners beweren ook dat NASA vlakbij een basis heeft, maar dat laatste kon ik niet geverifieerd krijgen.

Cerro Uritorco, waar de alien-verblijfplaats zich onder zou moeten bevinden (Mariela Atia/AFP)

“In Capilla Del Monte kun je sceptici en mystici tegenkomen,” legt Claudio uit, een berggids. “De sceptici geloven het pas als ze het zien, en de mystici geloven het voordat ze het gezien hebben.” Zelf lijkt Claudio een beetje tussen de twee kampen in te vallen.

Hij vertelt dat de mystici geloven dat ERKS, deze mysterieuze ondergrondse stad, honderden of zelfs duizenden meters onder de bergen Uritorco, Los Terrones en El Pajarillo zit. Daar schijnen wezens uit een andere dimensie te verblijven – of zelfs uit de toekomst, zeggen sommigen – die de missie hebben om hun kennis met de mensheid te delen. De bergen zouden een soort “energiepoorten” zijn die toegang geeft naar een andere wereld en positieve trillingen doorgeeft, die weer mediums, sjamanen en genezers aan zouden trekken.

Volgens Claudio zijn deze plekken al heilig sinds mensenheugenis, vooral voor de Comechingones-indianen, een inheems volk dat er leefde voordat de Europeanen kwamen. “Volgens de legende zijn de indianen die de invasie hebben overleefd in de bergen ontsnapt en hebben ze zichzelf geofferd, aangezien er geen spoor meer van ze te vinden is. Maar er zijn ook theorieën dat ze naar de alien-gemeenschap zijn gegaan, door geheime tunnels te gebruiken,” vertelt hij.

Een bijeenkomst van de ‘lichtgemeenschap’ in Córdoba. Foto: Fraternitade

In een winkel vol mystieke objecten, stuit ik op een boek dat geschreven is door ene Ariel Pro, genaamd The Five Cosmic Exercises of the ERKS. De auteur omschrijft zichzelf als een “mystieke kosmische gids” die een uitgebreide esoterische opleiding heeft genoten in Spanje. Vervolgens werd hij opgeroepen door de gidsen van ERKS, die hij omschrijft als “wijze wezens uit oude aardse beschavingen die voorouderlijke kennis bezitten. Het was hun missie om een alliantie tussen de mensheid en het universum op te zetten.”

Ik wil Ariel graag spreken, maar hij geeft geen antwoord op mijn interviewverzoek. In plaats daarvan ga ik lunchen met Raul, die eveneens ooit “opgeroepen” werd door de wezens. Raul is een professionele berggids, en daarnaast ook een familieman met een vredige vibe, die liever niet heeft dat ik een foto van hem neem terwijl hij op een bankje naast een alienstandbeeld zit.

“Vanwege dat soort foto’s nemen mensen ons minder serieus,” legt hij Raul uit, die erin gelooft dat ERKS een belangrijke plek is om je bewustzijn te vergroten. Hij ziet het als een soort Ark van Noach die als toevluchtsoord kan dienen als het einde der tijden zich aandient.

Ana Maria, een afgestudeerd psycholoog die ik ontmoet, vertelt me meer over de aliens. “De dimensie waarin zij wonen is subtieler dan de fysieke wereld,” legt ze uit. “Ze kunnen dankzij hun technologie van frequentie veranderen en zichzelf onzichtbaar maken, wat verklaart hoe hun schepen zomaar ineens kunnen verschijnen en weer verdwijnen.”

Het is mogelijk om de bewoners van ERKS met het blote oog te zien, maar ze laten zich vooral aan ons zien via onze intuïtieve zintuigen. Dat maakt het moeilijk om een onderscheid te maken tussen verbeelding en realiteit – maar voor wie erin gelooft maakt dat natuurlijk weinig uit.