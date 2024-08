Do’s en don’ts voor als je iemand dumpt via WhatsApp

Tijdens een opbloeiende liefde besluiten om iemand af te poeieren, is tegenwoordig eenvoudig en comfortabel. Het kan bijvoorbeeld gewoon wanneer je je thuis zit te vervelen op de bank en een maaltijdsalade naar binnen werkt. Je stuurt ondertussen, met een mond vol koolsla, een whatsappje over dat het ‘m niet gaat worden, en het is gepiept. Vergelijk dit even met vroeger, toen je nog met een hangend hoofd en een fles wijn bij je date moest aanbellen om het uit te maken, om vervolgens minutenlang een ongemakkelijke stilte te verdragen en liters tranen te deppen.

Maar hoe simpel het ook kan zijn, iemand dumpen is nooit écht iets om vrolijk van te worden. En de één is er beter in dan de ander. We recenseerden een aantal afwimpelberichten op grondige wijze, om te kijken hoe je het beste (of het slechtst!) iemand de bons kan geven.

Bart, 22

Verklaring van Bart:

“Ik heb één date met dit meisje gehad. Zij had direct allerlei wilde plannen voor de volgende dates die we zouden gaan hebben. Ik heb haar daarna een paar keer gevraagd wanneer we dat dan allemaal zouden gaan doen, maar ze had geen tijd. Een paar weken later kreeg ik dit bericht.”

Beoordeling:

Een vrij lomp bericht, want vooropgesteld: waarom zou je een aantal weken later nog iets sturen? Dit berichtje wordt alleen gestuurd om het nekje om te draaien van het knaagdier dat al weken aan haar geweten knabbelt, dat lees je meteen in haar beginzin:

heey alles goed?

Ze begint haar relaas zonder te wachten op Bart’s weloverwogen antwoord waarin zoiets staat als: Nou, op zich wel prima! Alleen een beetje jammer dat ik nooit meer wat van je heb gehoord en ik intussen aan de coke zit om deze mensonterende onzekerheid te kunnen dragen! Bart krijgt geen kans, want het kwaad dat schuldgevoel heet moet eerst van haar gestel worden afgespoeld.

Wat meteen opvalt: deze vrouw houdt van bijvoeglijk naamwoorden. ‘Super’, ‘mega’ en ‘gezellig’ zijn haar favorieten. Een prachtig voorbeeld van overcompensatie om het te doen lijken dat dit een lief bericht is, in plaats van een scherpe steek in het broze hart van Bart.

Ze legt uit dat ze denkt dat het niets gaat worden, maar dat ze wel vrienden wil zijn. Oef! Een vriendschapsverzoek! Ongemakkelijk! Ook hier demonstreert ze een methode om het schuldgevoel, dat inmiddels is uitgegroeid tot een etterpuist op haar hart met twee duimen uit te knijpen. Behoorlijk brutaal om dan nog een vriendschap waar niemand op zit te wachten voor te stellen, als je het mij vraagt. Helaas, een kleine 5.

Shay, 27

Verklaring van Shay:

“Ik was een tindermatch met deze vrouw, we hadden even geappt en gefacetimed omdat ik zeker wilde weten dat ik niet gefopt werd. Ze kwam langs bij me thuis, van 15:00 uur tot 18:00 uur. We rookten wat joints, kletsten wat en toen ging ze weg. Ze begon me toen al gelijk te vergelijken met haar ex, zo van: “Je bent toch niet aanhankelijk, want dat was m’n ex, en dat hoef ik niet.” Ik kreeg wel gekke vibes van haar. Maar ze was erg geïnteresseerd, dus ik gaf het een kans. Toen ze me daarna een keer appte op zaterdagochtend om half 12 (!) of ik een drankje kwam doen in de Kashmir Lounge (een coffeeshop), zei ik nee. Daarna stuurde ze dit.”

Beoordeling:

Een enorm gefrustreerd whatsappje, hebben we hier. Geen lang aaneengeschakeld bericht, maar verschillende korte fragmenten, gehaaste spelling en tegenstrijdige signalen. Dit is iemand die hard en driftig op de knoppen heeft lopen drukken, of misschien al veel te veel alcohol en jonko heeft geklapt op deze zaterdagochtend.

Het whatsappje begint goed, het is namelijk waardevol om eerlijk te zijn als je iemand dumpt – zo weet iemand waar-ie aan toe is. Ze is direct: “Het wordt niks tussen ons.” Je verwacht hierna een weloverwogen reden, zoiets als: Ik merkte dat onze interesses toch te veel uit elkaar lagen. Of: Hoewel ik op de date nog vriendelijk glimlachte toen je me vertelde dat je oprecht hield van Waylon, kan ik daar op dit moment eigenlijk alleen maar verdrietig van worden.

Maar deze vrouw kiest een andere route. “Echt zonde, zulke goeie diploma’s en dan zo leven, wauw.” Ze heeft overduidelijk niks op met ergens doekjes omheen winden: Nu denk ik echt ik kan beter krijgen. Maar goed, gaat je goed meid. Succes. In de spatie tussen ‘krijgen’ en ‘Maar goed’ zit een interessant moment. Ze nam precies tijdens die spatie nog een slok van haar dark & stormy, voelde de druppels alcohol door haar bloed gieren, richting haar schouders, die zich met behulp van een dronkenmanshikje ophaalden. Daaruit ontstond de onverschillige afsluiter: Maar goed, gaat je goed meid. Succes.

De whatsapp was goudeerlijk. Er wordt niet om de hete brij heen gedraaid. Er is drama. Er is dronkenschap. Er is drift en hartstocht. Hier en daar is de toon wat onaardig, maar ik vind dit al met al een fantastisch afpoeierbericht!



8 / 10

Myles, 31

Verklaring van Myles:

“Dit meisje en ik hebben ongeveer zes tot zeven weken gedatet. Ik vond het intens, we spraken veel af, schreven elkaar lieve briefjes, knuffelden veel, hadden seks, vertelden elkaar verhalen. Maar haar twijfel was voor mij vermoeiend. Voordat ze dit bericht stuurde, had ze weleens vaker haar twijfel uitgesproken, over of ze überhaupt een relatie wilde. Als we samen waren was het erg leuk, maar dit bericht was ook wel een beetje de druppel die de emmer deed overlopen.”

Beoordeling:

Iemand vertellen dat de uitgang de tweede deur links is, da’s nooit makkelijk. Maar dit bericht is zachtaardig, reflectief, en een uitnodiging tot dialoog – hoewel de beslissing wordt gemaakt door haar, is er ruimte voor wederhoor. Ze stelt zelfs nog voor om naar de gedumpte toe te komen.

Het enige minpunt is dat je met een behoorlijk lastige vraag blijft zitten, namelijk: zet je er nou definitief een punt achter of niet? Ik kan me voorstellen dat de afgepoeierde nu denkt: oké, op zich betekent dit nu toch gewoon dat je niet met me door wil, of wel dan? Waarom moet ik dan nog aan jou gaan uitleggen wat dat voor mij betekent? ONDUIDELIJK SIGNAAL!

Het voor elkaar krijgen om oprecht mededogen en zelfreflectie over te brengen in een whatsappbericht verdient een goed cijfer, maar verwarrende signalen afgeven juist niet, en dat maakt het jammer genoeg tot een mollig zesje.

6 / 10

Mariette*, 25

Verklaring van Mariette:

“Ik was een paar jaar geleden de hele zomer met een jongen in Zeeland. Hij was m’n vakantieliefde, we waren elke dag samen. Toen we weer terugkwamen van vakantie, en allebei naar ons eigen huis gingen, kwam ik erachter dat mijn moeder m’n vader had bedrogen. Het werd duidelijk dat ze zouden gaan scheiden. Ik appte hem dat ik me alleen voelde en vroeg hem of ik bij hem mocht komen, in Tilburg. Maar hij zei dat-ie dat geen goed idee vond, en dat was het einde.”

Beoordeling:

Er zijn een aantal dingen in het leven die we zonder al te veel nadenken doen, omdat we mens zijn, en een hart hebben. Voorbeelden hiervan zijn: een oude vrouw die moeilijk ter been is helpen oversteken, een geitje redden dat met zijn hoorns vastzit in een hek, en een arm slaan om het meisje waarmee je een zomer bent geweest en net te horen heeft gekregen dat haar ouders gaan scheiden. Maar voor sommigen gaat dat niet op, bijvoorbeeld voor de auteur van dit optief-whatsappje.

In dit smsje worden om en nabij 1003 excuses aangeboden. Dat zijn er een hoop! Maar waarom? Nou, in pleur op-taal betekent dat: ik weet dat ik een egoïstische lul ben, hier zijn een paar sorry’s om te doen lijken dat ik met je meeleef, ik trek ondertussen nog een biertje open terwijl ik plat ga liggen en nog even m’n piem uit mijn broekje haal.

Wat wél positief is aan dit bericht, is dat de opbouw en de herhaling schitterend is. Er is zoveel drama, en van drama ben ik enorme fan. De functie daarvan is, nogmaals, veinzen dat het hem een reet interesseert. Hoe vaker ik sorry zeg, hoe sneller ze misschien wel gelooft dat ik het meen, lijkt zijn gedachte te zijn.

De klapper op de luie, zelfingenomen vuurpijl die in het bericht wordt getypt: Ik vond dit ook niet leuk hè. Wat losjes vertaald kan worden naar: Sorry voor dit gezeik en deze moeite, had het liever willen laten doodbloeden!

Hoewel de tragiek ervan afdruipt, weegt het niet op tegen wat dit bericht in de kern is, namelijk bot. Daarom een magere twee.

2 / 10

*De naam Mariette is gefingeerd